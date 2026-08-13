Mulher em situação de rua é assassinada em Ceilândia

Moradores relatam brigas recorrentes entre pessoas em situação de rua na QNN 03 - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Uma briga entre pessoas em situação de rua, na QNN 3, em Ceilândia, resultou na morte de uma mulher, na madrugada de quinta-feira (13/8). Segundo moradores, os conflitos violentos entre as pessoas em situação de vulnerabilidade são recorrentes na região. Segundo agentes da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher II, o local é um ponto de tráfico e uso de drogas.

A vítima morreu após ser esfaqueada várias vezes. De acordo com testemunhas, a discussão começou por volta das 4h, quando a vítima começou a gritar. O fato, porém, não chamou a atenção dos vizinhos, acostumados às brigas no local. A mulher só foi socorrida por volta das das 5h, por uma testemunha que pediu para que alguém chamasse o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

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Ainda de acordo com os moradores, durante a madrugada a QNN 3 é bastante movimentada, especialmente devido ao tráfico de drogas.











Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, a ocorrência foi registrada às 5h53. A equipe levou a vítima ao hospital mais próximo, mas ela morreu na unidade hospitalar, após ser internada em estado grave.