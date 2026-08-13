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Violência

Mulher em situação de rua é assassinada em Ceilândia

Moradores da região e agentes da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher acreditam que o autor do crime pode ser outro morador de rua. Região é conhecida como ponto de tráfico e uso de drogas

Moradores relatam brigas recorrentes entre pessoas em situação de rua na QNN 03 - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
Moradores relatam brigas recorrentes entre pessoas em situação de rua na QNN 03 - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Uma briga entre pessoas em situação de rua, na QNN 3, em Ceilândia, resultou na morte de uma mulher, na madrugada de quinta-feira (13/8). Segundo moradores, os conflitos violentos entre as pessoas em situação de vulnerabilidade são recorrentes na região. Segundo agentes da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher II, o local é um ponto de tráfico e uso de drogas.

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A vítima morreu após ser esfaqueada várias vezes. De acordo com testemunhas, a discussão começou por volta das 4h, quando a vítima começou a gritar. O fato, porém, não chamou a atenção dos vizinhos, acostumados às brigas no local. A mulher só foi socorrida por volta das das 5h, por uma testemunha que pediu para que alguém chamasse o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

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Ainda de acordo com os moradores, durante a madrugada a QNN 3 é bastante movimentada, especialmente devido ao tráfico de drogas. 

 

  • Delegacia da Mulher II está investigando o caso da moradora de rua assassinada na QNN 03
    Delegacia da Mulher II está investigando o caso da moradora de rua assassinada na QNN 03 Marcelo Ferreira/CB/D.A Press
  • Delegacia da Mulher II está investigando o caso da moradora de rua assassinada na QNN 03
    Delegacia da Mulher II está investigando o caso da moradora de rua assassinada na QNN 03 Marcelo Ferreira/CB/D.A Press
  • Moradora de rua é assassinada na QNN 03 em Ceillândia Norte.
    Moradora de rua é assassinada na QNN 03 em Ceillândia Norte. Marcelo Ferreira/CB/D.A Press
  • Agentes da Polícia Civil descrevem que o local é um ponto de tráfico de drogas muito intenso
    Agentes da Polícia Civil descrevem que o local é um ponto de tráfico de drogas muito intenso Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, a ocorrência foi registrada às 5h53. A equipe levou a vítima ao hospital mais próximo, mas ela morreu na unidade hospitalar, após ser internada em estado grave.

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Beatriz Mascarenhas*

Estagiária

Estagiária na editoria de Cidades

Por Beatriz Mascarenhas*
postado em 13/08/2026 16:22
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