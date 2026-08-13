Vídeos: cinco adultos e um adolescente são presos por tráfico de drogas

Os flagrantes e apreensões das drogas fazem parte da Operação Contrapartida da 15ª DP - (crédito: Reprodução/PCDF)

Cinco adultos e um adolescente foram presos em flagrante por tráfico de drogas em pontos da QNN 3 e da EQNM 3/5 em Ceilândia. Além das prisões, foram apreendidos mais de R$ 10 mil em dinheiro e diversas porções de drogas, principalmente de maconha.

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As prisões, realizadas na noite da última quarta-feira (12/8), fazem parte da nova fase da Operação Contraturno da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), realizada pela 15ª DP (Ceilândia Norte). O primeiro flagrante ocorreu no Conjunto I da QNN 3. Após o monitoramento, os policiais prenderam um homem de 39 anos que comercializava drogas em casa.



Para identificar o suspeito, a equipe policial abordou usuários que confirmaram que compravam drogas do suspeito. Ao entrarem na residência com a ajuda de um agente canino, os policiais encontraram porções de crack, uma balança de precisão e R$ 134 em dinheiro. O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

Veja o vídeo:

No conjunto K da QNN 3, a polícia realizou o segundo flagrante e prendeu uma mulher de 39 anos. Durante a vigilância, os investigadores identificaram movimento de tráfico de drogas. Os policiais abordaram usuários que confirmaram a compra de substâncias ilícitas na casa.

No imóvel, a polícia encontrou porções de maconha, crack e cocaína, uma balança de precisão, R$ 146 em dinheiro e um aparelho celular. A mulher foi presa em flagrante pelo crime de tráfico.

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Na EQNM 3/5 ocorreu o terceiro flagrante de tráfico. O monitoramento revelou que o responsável pela atividade ilícita na região era um adolescente. Ele foi apreendido e o fato foi registrado à parte na segunda Delegacia da Criança e Adolescente (DCA II), em Ceilândia.

Ainda na mesma região, um homem de 20 anos foi flagrado vendendo drogas enquanto entrava e saia de um prédio. Uma mulher de 43 anos fugiu do local embarcando em um carro que era conduzido por outro homem de 27 anos.

Após a fuga, os policiais abordaram os suspeitos no Setor O. No veículo foram encontradas porções de cocaína, maconha e haxixe, além de balanças de precisão e dinheiro. Contabilizando o terceiro flagrante, a polícia apreendeu maconha, cocaína, crack, haxixe, skunk, quatro balanças eletrônicas de precisão, celulares e mais de R$ 10 mil.

Os presos foram autuados e encaminhados à carceragem da PCDF, onde permaneceram à disposição da Justiça. Os três usuários abordados foram presos em flagrante pelo crime de porte de drogas para consumo pessoal e foram posteriormente liberados.