Brasília sedia congresso para debater saúde pública no Sul Global

A programação completa e as informações sobre inscrições estão no site medtrop2026.com.br e no aplicativo MedTrop 2026. - (crédito: Magnific)

Por Beatriz Ocké* — Brasília será palco da 61º edição do Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, o Medtrop 2026, entre 16 e 19 de agosto, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Conhecido por ser o maior congresso de medicina tropical da América Latina, o encontro reunirá pesquisadores, gestores, sociedade civil e setor produtivo para debater as doenças e os desafios enfrentados na saúde pública das populações que vivem no Sul Global — países da América Latina, África, Ásia e Oceania que compartilham desafios sociais, econômicos e de saúde.

O tema deste ano será “Saúde nos trópicos: uma visão integradora sob a perspectiva do Sul Global”. O objetivo é promover um espaço de debate sobre as principais doenças que ainda persistem nos países tropicais, considerando as desigualdades sociais, o acesso aos serviços de saúde e os desafios para o controle e a eliminação dessas enfermidades.

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Questões como mudanças climáticas, expansão urbana desordenada, dificuldades de diagnóstico e tratamento e as condições de vulnerabilidade de algumas populações também serão discutidas como fatores que dificultam a erradicação das doenças.

“Queremos que o conhecimento gerado aqui parta de um ponto de observação genuinamente tropical, que reconheça as contradições do nosso contexto e que produza respostas à altura dos desafios que enfrentamos", afirma o infectologista Gustavo Romero, presidente do 61º Medtrop.

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Durante o congresso, os participantes poderão realizar atividades de qualificação em temas críticos para a prevenção e controle dos agravos mais relevantes das doenças, com foco no uso de novas tecnologias e sua aplicação nos cenários de transmissão.

A programação completa e as informações sobre inscrições podem ser conferidas no site medtrop2026.com.br e no aplicativo MedTrop 2026.

*Estagiária sob a supervisão de Malcia Afonso