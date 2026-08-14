Quadrilha furtou 100 veículos para desmanche e venda na internet

Uma organização criminosa especializada em furtos e roubos de motocicletas é investigada por ter furtado quase uma centena de veículos em um ano e meio. Ao todo, a Polícia Civil (PCDF) cumpriu 12 mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão, nesta sexta-feira (14/8). Até o momento, 10 pessoas foram presas. As diligências ocorrem no Distrito Federal, em Cidade Ocidental, Luziânia e Valparaíso de Goiás, além de São Gotardo, em Minas Gerais.

Leia também: Presa por aplicar golpes de loja falsa de celular era estudante de Direito

A operação é fruto de uma investigação conduzida pela Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri), que identificou uma estrutura criminosa organizada, com divisão de tarefas entre executores dos furtos, responsáveis pelo apoio logístico, transporte, ocultação e desmanche dos veículos, além de receptadores e comerciantes encarregados da comercialização clandestina das peças.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Após o desmanche, peças eram destinadas à comercialização (foto: PCDF/Divulgação)

Modus operandi

A investigação apontou que os integrantes agiam em duas ou mais motocicletas. Enquanto um criminoso conduzia o veículo de apoio, outro era responsável por furtar a moto escolhida. O grupo utilizava ferramentas como chaves do tipo “micha”, barras metálicas e alicates, usados para romper ignições e cadeados do sistema de segurança.

Depois de conseguir levar a motocicleta, os criminosos deixavam o local com o veículo furtado e as motos de apoio. Os veículos eram levados para pontos previamente definidos, principalmente em Santa Maria, no Distrito Federal, e em Cidade Ocidental e Luziânia, em Goiás. Nesses locais, as motocicletas permaneciam escondidas durante determinado período antes de serem desmontadas.

Leia também: Negociações para selar empréstimo que pode salvar BRB continuam

A estrutura do grupo era dividida em núcleos especializados. Havia integrantes responsáveis pela execução dos furtos e roubos, enquanto outros cuidavam do apoio logístico e do transporte. Também existiam pessoas encarregadas da ocultação e do desmanche dos veículos, além de receptadores e comerciantes envolvidos na venda ilegal das peças. A organização mantinha ainda uma estrutura para a circulação interestadual dos veículos e dos produtos obtidos com os crimes.

Investigação

Os investigadores analisaram imagens de sistemas de segurança, registros de leitura automática de placas (OCR), monitoramento policial, vínculos entre pessoas e veículos, apreensões, prisões em flagrante e depoimentos. A apuração começou após a identificação da repetição de furtos de motocicletas e de um padrão semelhante entre diferentes ocorrências.

Com base no cruzamento das informações, os investigadores conseguiram relacionar autores, motocicletas usadas como apoio, locais de ocultação e desmanche e pessoas ligadas à receptação e à comercialização das peças. A partir das ocorrências registradas em diferentes regiões do Distrito Federal, foram estabelecidas conexões com imóveis e investigados em Goiás e Minas Gerais.