Preso que matou idosa e estuprou jovens é capturado em São Sebastião

Leonardo Ferreira de Almeida, 44 anos, acusado de matar uma idosa de 70 anos e estuprar três jovens em Samambaia Norte, foi preso no começo da tarde desta sexta-feira (14/8) pela Polícia Penal. O criminoso foi capturado em São Sebastião e conduzido à 32ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte).

O suspeito estava foragido desde segunda-feira (10/8), data do crime. O caso é investigado pela Polícia Civil, mas informações preliminares indicam que Leonardo dopou Francisca Almeida da Silva e as três jovens que estavam com ela — duas são netas e a outra é amiga das meninas. Desconfia-se de que a substância usada tenha sido o próprio medicamento de Francisca, mas em uma dosagem alta. A operação de recaptura contou com a ação integrada entre a Polícia Civil do DF, policiais militares do DF, de Minas Gerais e policiais penais do DF e de Goiás.

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Na casa, pedaços de corda retirados da rede no quintal foram encontrados, o que sugere que as vítimas tenham sido amarradas. Depois de dopar as quatro e matar a idosa, Leonardo abusou sexualmente das três jovens. O corpo de Francisca foi encontrado no barraco dos fundos. A prisão ocorreu no Morro da Cruz, próximo a uma chácara. Segundo informações preliminares, Leonardo passou a manhã na mata até ser encontrado pela equipe de recaptura da Polícia Penal do DF.

O crime foi descoberto graças a uma das netas de Francisca, que acordou, encontrou o corpo da avó e correu para pedir ajuda a um vizinho. Depois disso, a polícia chegou e isolou o local. A polícia pede para que quem tiver informações do acusado ligue para os números 197 ou 190.

"Como se fosse da família"



Mãe de seis filhos e de uma listagem numerosa de netos e bisnetos, Francisca não deixava que os graves problemas de saúde a impedissem de visitar o filho preso no Complexo Penitenciário da Papuda. Lá, conheceu Leonardo.

Sem residência no Distrito Federal e de família goiana, Leonardo estava prestes a ganhar o benefício semiaberto, com direito às saídas temporárias. Ela se comoveu e ofereceu o próprio endereço para Leonardo.

Francisca ofereceu a Leonardo um barraco nos fundos da casa dela. O pequeno imóvel, com sala, um quarto e banheiro, era suficiente para acomodar uma pessoa e incentivar quem deseja recomeçar a vida.

Na quinta-feira da semana passada, Leonardo foi um dos 1.520 presos liberados pela Justiça para o quinto saidão do ano, o do Dia dos Pais. Deixou o Centro de Internação e Reeducação (CIR) rumo à casa de Francisca. "Durante o dia, ele saía e passava o dia fora. Até para a casa de parentes, em Goiânia, ele foi, mas sempre voltava antes das 18h por causa da fiscalização da Polícia Penal", disse Francivânia Almeida, 50, uma das filhas de Francisca.

Francisca chegou a fazer compras para Leonardo ter o que comer ao chegar. "Minha mãe ajudava a todos. Eu até a alertava sobre os cuidados, mas ela dizia que tinha de fazer o bem sem olhar a quem. E assim o fez."