PM que matou quatro em Formosa é preso e entrega armas

Em vídeo, o PM afirmou que a situação não era para sair "dessa maneira" - (crédito: Material cedido ao Correio)

O sargento aposentado da Polícia Militar do Estado de Goiás Matusalém Silvério da Silva, acusado de matar quatro homens no Setor Parque Lago, em Formosa (GO), foi preso depois de se apresentar em uma delegacia de São Luiz dos Montes Belos. Na unidade, ele entregou as armas.

Na manhã desta sexta-feira (14/8), policiais civis de Goiás desencadearam uma operação para cumprir três mandados de prisão preventiva contra o PM, o filho dele e um terceiro homem, morador de Planaltina de Goiás. Até o momento, não há informações das prisões dos outros dois.

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Antes de ser preso, Matusalém gravou um vídeo de um minuto e 11 segundos contando a sua versão dos fatos. O PM afirmou que a situação não era para sair “dessa maneira”. Segundo ele, o filho telefonou em desespero para ele, dizendo que o pessoal de São Paulo estaria perseguindo um homem chamado Rodrigo, irmão de criação do militar.

“Quando o Maurício (filho) chegou em casa, o Rodrigo tentou entrar e não conseguiu. O carro (das vítimas) chegou atrás. De dentro da caminhonete, já saiu um disparo. Eu revidei. Uma munição passou perto da minha cabeça. Meu filho não ia pagar o preço por um cara faccionado de São Paulo”, alegou.

Crime

O crime ocorreu na tarde de terça-feira (11/8), no Setor Parque Lago. As quatro vítimas foram identificadas como Gustavo Aurélio; Luiz Antônio Rodrigues, conhecido como Nego; André Ferreira, apelidado como Tarobá; e Gustavo Fernandes Graças, ex-secretário municipal da Prefeitura de São João da Aliança (GO).

Segundo as investigações, o quarteto chegou na porta da casa dos autores em uma caminhonete Amarok para cobrar uma dívida de mais de R$ 250 mil. Câmeras de segurança gravaram a ação. Onze segundos depois, foram disparados mais de 30 tiros. Os quatro morreram no local.