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Prisão

Vídeo: homem que matou idosa é encontrado vestido como agente de limpeza

Suspeito foi localizado após três dias foragido. Ele foi encaminhado à 32ª Delegacia para as medidas cabíveis

Leonardo foi preso enquanto se escondia em região de mata em São Sebastião - (crédito: Material cedido ao Correio)
Leonardo foi preso enquanto se escondia em região de mata em São Sebastião - (crédito: Material cedido ao Correio)

Leonardo Ferreira de Almeida, de 44 anos, suspeito de matar Francisca Almeida da Silva, 70 anos, e estuprar três jovens em Samambaia Norte na última segunda-feira (10/8), foi localizado enquanto estava escondido em uma área de mata, em São Sebastião, vestido como agente de limpeza. 

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O homem, que estava foragido, foi encontrado e capturado pela equipe de recaptura da Polícia Penal no início da tarde desta sexta-feira (14/8). O vídeo da prisão de Leonardo, que o Correio teve acesso, mostra que o suspeito estava vestindo uma camiseta da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso (Funap) e uma calça utilizada por agentes de limpeza do Serviço de Limpeza Urbano (SLU). 

Segundo informações dos agentes que realizaram a prisão, ele permaneceu escondido durante toda a manhã em uma área de vegetação no Morro da Cruz, em São Sebastião, mesma região em que, após sequestrar, abandonou uma das jovens que estuprou. 

Após a recaptura, ele foi encaminhado à 32ª DP (Samambaia Norte), onde ficará à disposição da Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

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Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Luiz Fellipe Alves e Darcianne Diogo
postado em 14/08/2026 16:19
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