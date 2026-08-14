Vídeo: homem que matou idosa é encontrado vestido como agente de limpeza

Leonardo foi preso enquanto se escondia em região de mata em São Sebastião - (crédito: Material cedido ao Correio)

Leonardo Ferreira de Almeida, de 44 anos, suspeito de matar Francisca Almeida da Silva, 70 anos, e estuprar três jovens em Samambaia Norte na última segunda-feira (10/8), foi localizado enquanto estava escondido em uma área de mata, em São Sebastião, vestido como agente de limpeza.

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O homem, que estava foragido, foi encontrado e capturado pela equipe de recaptura da Polícia Penal no início da tarde desta sexta-feira (14/8). O vídeo da prisão de Leonardo, que o Correio teve acesso, mostra que o suspeito estava vestindo uma camiseta da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso (Funap) e uma calça utilizada por agentes de limpeza do Serviço de Limpeza Urbano (SLU).

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Segundo informações dos agentes que realizaram a prisão, ele permaneceu escondido durante toda a manhã em uma área de vegetação no Morro da Cruz, em São Sebastião, mesma região em que, após sequestrar, abandonou uma das jovens que estuprou.

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Após a recaptura, ele foi encaminhado à 32ª DP (Samambaia Norte), onde ficará à disposição da Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.