Motorista colide carro com palmeira e é levado ao hospital

Beatriz Ocké*
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Um carro tombou após colidir com uma palmeira no Setor de Mansões Lago Norte, na manhã desta sexta-feira (14/8). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para a ocorrência e enviou duas viaturas ao local.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O veículo de passeio estava apoiado sobre uma das laterais devido à batida contra a árvore. O condutor foi avaliado pela equipe e transportado, consciente e orientado, para um hospital próximo ao local do acidente.
A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) também foi acionada, e as causas que levaram ao acidente ainda são desconhecidas.
Saiba Mais
- Cidades DF Operação apreende R$ 1,8 milhão em espécie durante investigação
- Cidades DF Quadrilha furtou 100 veículos para desmanche e venda na internet
- Cidades DF Desemprego no DF atinge 6,5%, menor taxa da história; veja os dados
- Cidades DF Carga de madeira escondia cerca de 300 kg de maconha na Ponte Alta
postado em 14/08/2026 14:54