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ACIDENTE

Motorista colide carro com palmeira e é levado ao hospital

Veículo tombou lateralmente após a batida contra a árvore, no Setor de Mansões Lago Norte, na manhã desta sexta-feira (14/8)

Carro foi encontrado tombado no Setor de Mansões Lago Norte - (crédito: Divulgação: CBMDF)
Carro foi encontrado tombado no Setor de Mansões Lago Norte - (crédito: Divulgação: CBMDF)

Beatriz Ocké*

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Um carro tombou após colidir com uma palmeira no Setor de Mansões Lago Norte, na manhã desta sexta-feira (14/8). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para a ocorrência e enviou duas viaturas ao local. 

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O veículo de passeio estava apoiado sobre uma das laterais devido à batida contra a árvore. O condutor foi avaliado pela equipe e transportado, consciente e orientado, para um hospital próximo ao local do acidente.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) também foi acionada, e as causas que levaram ao acidente ainda são desconhecidas.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 14/08/2026 14:54
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