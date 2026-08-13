Vídeo: Homem que matou rival a facadas na Estrutural é preso horas após o crime

O homem confessou o crime depois que foi preso - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um homem, identificado como Vitinho, de 27 anos, apontado como principal suspeito da morte de um rapaz de 22 anos na noite da última terça-feira (11/8), foi preso pela polícia no Setor Leste da Estrutural. A detenção ocorreu poucas horas após o crime. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira (13/8) pela 8ª Delegacia (Estrutural), responsável pelas investigações.

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Testemunhas relataram que a vítima foi morta após ser atingida por cinco golpes de faca. As investigações da 8ª DP apontaram que o suspeito estava dormindo na casa de um familiar, também na Estrutural. Assim que foi abordado pela polícia, Vitinho se descontrolou e resistiu à prisão, sendo necessário o encaminhamento para a delegacia.

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Durante depoimento, o suspeito confessou o crime e afirmou que “tinha desavenças anteriores” com a vítima, identificada como Kleber. Além disso, Vitinho também afirmou que estaria sofrendo constantes ameaças devido à aquisição de drogas. As testemunhas relataram à polícia que os dois tiveram uma discussão, e Kleber foi surpreendido com uma facada no peito.

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Mesmo ferido, a vítima entrou em luta corporal com Vitinho, momento em que foi atingido por ao menos cinco facadas. Kleber não resistiu e morreu ainda no local. No dia do crime, os policiais encontraram uma lâmina de faca perto do corpo. A arma do crime será enviada para análise pericial. Vitinho segue preso e será submetido à audiência de custódia.