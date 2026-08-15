Em alta, produtos orgânicos movimentam quase R$ 60 milhões por ano no DF

A produção agrícola orgânica no Distrito Federal foi o tema do CB.Agro — parceria do Correio com a TV Brasília. Aos jornalistas Roberto Fonseca e Sibele Negromonte, o engenheiro agrônomo Tiago Campos comentou sobre as características e certificados que garantem que o produto foi produzido de forma orgânica, respeitando o meio-ambiente. O mestre em produção orgânica também comentou sobre a 1ª edição da Semana do Alimento Orgânico, que terá início em 20 de agosto.

O que caracteriza um produto orgânico?

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Tem que ter uma certificação, que é o que garante que ele foi produzido de acordo com as normas brasileiras de produção orgânica. Ele não pode usar defensivos químicos, tem que respeitar o meio ambiente e também possui um papel social, prezando pelas pessoas que trabalham nesse cultivo, garantido uma melhor condição de produção.

O que um consumidor deve se atentar para garantir que está comprando um produto orgânico?

É indispensável que o produto apresente um certificado que garanta que o produto foi produzido de forma orgânica, então, o consumidor deve procurar o selo do Produto Orgânico Brasileiro (SisOrg). Além disso, o cliente também pode pedir para o produtor apresentar o certificado, outro meio que garante a produção orgânica.

Quais são as principais características?

Um produto orgânico dura mais na prateleira do consumidor. Se você fizer uma comparação entre os dois produtos, o orgânico apresenta uma durabilidade maior. Além disso, ele também é mais saboroso, tem um aroma diferenciado e é mais nutritivo. É comprovado cientificamente que os produtos orgânicos ajudam no controle de doenças e evitam contaminação. Além desses benefícios, ao adquirir um produto orgânico, você também ajuda as pessoas a ficarem no campo, conservando o solo e água.

Como é feito o controle de pragas e doenças?

O produtor orgânico tem que desenvolver uma inteligência a mais para trabalhar na causa do problema e não apenas no efeito. Quando olhamos uma praga, como o pulgão, por exemplo, você bate um defensivo para matar essa invasão, mas não pergunta o motivo que levou aquela planta ser atacada. No cultivo orgânico, os produtores aplicam compostos orgânicos, como o pó de rocha, que fornece à plantação mais de 13 tipos de nutrientes. Essas plantas vão ficar mais fortes, mais nutridas e vão sofrer menos com pragas e doenças.

Quais tipos de certificação existem no Brasil?

Em resumo, existem dois tipos. Uma é feita por auditoria, quando o produtor contrata uma empresa que manda um fiscal até a propriedade. O fiscal tem um custo de deslocamento, que varia de R$ 5 mil a R$ 7 mil por ano para o produtor. Aqui, nós temos o Organismo Participativo de Avaliação da Conformidade Orgânica (OPAC-Cerrado), que cobra menos por ser uma certificação participativa feita pelos próprios agricultores. A outra certificação é feita junto ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) que faz a regulamentação e dá o selo SIsOrg e credencia a Opac.

Quantos produtores orgânicos existem no DF e quais principais cultivos?

Temos cerca de 150 produtores certificados no DF. Além disso, é interessante falar que, além de produtos como alface, tomate e hortaliças folhosas orgânicos, eles também trabalham com produtos supernutritivos como cogumelo, mel e também com agroindustrializados, como a carne de jaca. Além disso, cerca de 400 produtores possuem certificados que permitem que eles façam a venda da produção orgânica aqui.

Qual é a demanda que o DF de produtos orgânicos?

Tem estudos que mostram que, por mês, gira cerca de R$ 5 milhões em relação ao hortifruti orgânico certificado, totalizando quase R$ 60 milhões por ano. Entretanto, a produção do DF não consegue atender o que o mercado pede. Um dos produtos com mais demanda, as frutas orgânicas precisam ser compradas em São Paulo e no Nordeste.

Comente um pouco sobre a 1ª Semana do Orgânico do DF.

Ela vai ser lançada no Parque de Exposições Granja do Torto e vamos ter diversas ações, como feiras de venda de produtos orgânicos. Também contaremos com a participação de 11 instituições que compõem a Câmara de Produção Orgânica do DF e também da Câmara Setorial de Produção Orgânica e representantes da academia como Universidade de Brasília (UnB) e Instituto Federal de Brasília (IFB), Órgãos como a Emater, Secretária de Agricultura e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e o Mapa estarão conosco. Vai ser um espaço aberto para quem quer a certificação e tirar dúvidas, além de aprender novas técnicas.