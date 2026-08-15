Trânsito terá alterações para jogo Gama x São José neste domingo (16/8)

Tráfego nas proximidades do Estádio Valmir Campelo Bezerra, conhecido como Bezerrão, no Gama, sofrerá alterações neste domingo (16/8). No período da tarde os times Gama e São José-RS irão jogar no estádio às 16h, se enfrentando pela Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. Os organizadores estão prevendo que mais de 16,4 mil torcedores irão acompanhar a partida.
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Na via do Fórum haverá bloqueio e controle do trânsito. A intervenção acontecerá nas proximidade do acesso ao Instituto Educacional de Brasília (Ineb), seguindo até o semáforo local. Os condutores que precisarem circular pelo local devem estar atentos à sinalização, assim como às orientações do agentes responsáveis pelo tráfego.
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Os táxis e demais veículos de transporte são orientados à utilizar o estacionamento público, localizado na área externa do Bezerrão, para desembarque e embarque dos passageiros. O ideal é evitar permanecer parado em locais que acabem por comprometer o fluxo dos demais veículos. Os portões serão abertos à partir das 14h e a organização orienta que os torcedores optem por chegar com antecedência e que evitem ir dirigindo, preferindo transporte coletivo ou comportilhado, no intuito de evitar concentração de veículos nas vias próximas.
O acesso do público acontece pelos setores Leste, Norte, Oeste e Sul do estádio. Pessoas credenciadas, como delegações e profissionais de imprensa, deverão utilizar acessos específicos.
*Com informações da Agência Brasília
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