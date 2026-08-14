Escondido na mata, suspeito de matar idosa estava armado com faca

Vídeo gravado pelo Correio mostra o momento da chegada de Leonardo Ferreira de Almeida, 44 anos, na 32ª Delegacia de Polícia (Samambaia Sul). O suspeito de matar uma idosa de 70 anos e estuprar três jovens, que estava foragido, foi preso pela Polícia Penal do DF em posse de uma faca.

A operação de recaptura contou com a ação integrada entre a Polícia Civil do DF, policiais militares do DF, de Minas Gerais e policiais penais do DF e de Goiás.

À imprensa, Sebastião Rodrigo da Silva, diretor da Diretoria Penitenciária de Operações Especiais (Dpoe), detalhou a operação que resultou na prisão do foragido: “A suspeita é de que ele passava o dia escondido e dormia à noite na mata. Em algum momento do dia, saía para comprar mercadorias. Nossa equipe já vinha monitorando-o”, afirmou.

Leonardo não resistiu à prisão. Estava em posse de uma faca e vestia uma camisa da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso (Funap) e uma calça do Sistema de Limpeza Urbana (SLU).

Crime

O suspeito estava foragido desde segunda-feira (10/8), data do crime. O caso é investigado pela Polícia Civil, mas informações preliminares indicam que Leonardo dopou Francisca Almeida da Silva e as três jovens que estavam com ela — duas são netas e a outra é amiga das meninas. Desconfia-se de que a substância usada tenha sido o próprio medicamento de Francisca, mas em uma dosagem alta.

Na casa, pedaços de corda retirados da rede no quintal foram encontrados, o que sugere que as vítimas tenham sido amarradas. Depois de dopar as quatro e matar a idosa, Leonardo abusou sexualmente das três jovens, sequestrou uma delas e a levou para uma mata de São Sebastião. A jovem foi encontrada e socorrida por populares com ferimentos.

O crime foi descoberto graças a uma das netas de Francisca, que acordou, encontrou o corpo da avó e correu para pedir ajuda a um vizinho. Depois disso, a polícia chegou e isolou o local.