Dupla rouba mais de R$ 100 mil com golpe pix falso em farmácias do DF

Dois homens suspeitos de integrar uma associação criminosa especializada em golpes contra farmácias e estabelecimentos que comercializam equipamentos hospitalares de alto custo foram presos pela Polícia Militar do DF (PMDF). Os suspeitos usavam comprovantes falsos de pagamento via pix para aplicar os golpes. O prejuízo identificado até o momento ultrapassa R$ 100 mil.

Segundo as informações levantadas durante a ocorrência, os suspeitos se passavam por representantes de hospitais e instituições de saúde de grande porte para realizar compras de produtos de alto valor. Após a negociação, os estabelecimentos enviavam as mercadorias por meio de transportadoras, enquanto os golpistas apresentavam comprovantes falsos de pagamento via pix.

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Em um dos casos, uma farmácia localizada na 302 da Asa Sul realizou uma negociação para o fornecimento de equipamentos hospitalares. Após o carregamento da mercadoria, o caminhão seguiu para Santo Antônio do Descoberto. As equipes policiais acompanharam o deslocamento e realizaram a abordagem no momento em que os suspeitos recebiam os produtos.

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Durante a ação, dois homens foram detidos por estelionato e associação criminosa. Um terceiro suspeito foi identificado e qualificado. A ocorrência foi registrada em Santo Antônio do Descoberto e encaminhada à autoridade policial para as providências cabíveis.

Segundo as informações repassadas aos policiais, os suspeitos teriam aplicado golpes semelhantes contra outros estabelecimentos do mesmo segmento.

A ação ocorreu na tarde de sexta-feira (14/8) no DF e em Santo Antônio do Descoberto (GO) e contou com atuação integrada de equipes da PMDF e da PMGO.



