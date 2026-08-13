Operação da PMDF prende cinco foragidos em 24 horas

Todos os capturados foram encaminhados às delegacias operantes das respectivas áreas - (crédito: Divulgação/PMDF)

Em um intervalo de 24 horas, a Polícia Militar (PMDF) prendeu cinco foragidos da Justiça. As prisões foram efetuadas por equipes do 1º, 2º e 8º Batalhões, em pontos estratégicos da capital, com o suporte do Serviço de Inteligência da corporação.

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A primeira prisão ocorreu na tarde de quarta-feira (12/8), quando militares do 1º BPM abordaram um homem de 33 anos nas proximidades do Hospital de Base. Ao consultarem os sistemas policiais, os agentes constataram que contra ele havia um mandado expedido pela 9ª Vara Criminal de Vitória (TJES).

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O suspeito, foragido desde agosto de 2024 por descumprir regras da execução penal, cumpre pena por tráfico e associação para o tráfico de drogas, restando ainda mais de oito anos de reclusão a cumprir. Ele foi conduzido à Divisão de Controle e Custódia de Presos (DCCP).

Na quinta-feira (13/8), as ações se concentraram nas regiões de Ceilândia e Taguatinga. Ao meio-dia, a equipe FOX 28 do 8º BPM prendeu, em Ceilândia, um homem considerado de alta periculosidade. O foragido possui antecedentes por tráfico de entorpecentes, receptação, furto, abandono de incapaz e falsa identidade.

Às 15h, a mesma equipe capturou outro procurado com sete passagens por furto e acusação de associação criminosa. Por volta das 16h, o Grupo Tático Operacional (GTOP 22) do 2º BPM localizou e prendeu um homem com mandado em aberto por roubo, na Feira do Produtor. No início da noite, às 18h05, a equipe do GTOP 22 efetuou a prisão preventiva de um indivíduo procurado pelo crime de estelionato, Rodoviária de Taguatinga.

Todos os capturados foram encaminhados às delegacias das respectivas áreas e colocados à disposição do Poder Judiciário para o cumprimento das determinações legais.