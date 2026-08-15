Umidade despenca para 20% e calor atinge 30ºC neste sábado

Calor em Brasília não dá trégua para a população - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Sem trégua, a população do Distrito Federal pode esperar por mais um final de semana de muito calor e clima seco. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão do tempo para este sábado (15/), deve variar de 15°C a 30°C. Durante o dia, o céu fica predominantemente limpo, sem muitas nuvens.

O grande ponto de atenção, entretanto, continua sendo a umidade relativa do ar. A máxima pode chegar a 65%, enquanto a mínima fica em 20%. Especialmente pela tarde, é fundamental estar atento ao calor elevado. Assim, é necessário seguir algumas recomendações para fugir de problemas durante esse período de seca.

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A ingestão frequente de líquidos, uso de soro fisiológico nas narinas e a busca por locais arborizados podem ajudar. A recomendação para quem pretende aproveitar o dia ao ar livre é evitar a prática de exercícios físicos intensos nos horários mais quentes e secos, entre 10h e 16h, e não esquecer o protetor solar. E claro, estar bem hidratado é fundamental para aliviar esse calor.