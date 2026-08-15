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Previsão do tempo

Umidade despenca para 20% e calor atinge 30ºC neste sábado

De acordo com o Inmet, clima seco na capital federal exige atenção e cuidados redobrados

Calor em Brasília não dá trégua para a população - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
Calor em Brasília não dá trégua para a população - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Sem trégua, a população do Distrito Federal pode esperar por mais um final de semana de muito calor e clima seco. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão do tempo para este sábado (15/), deve variar de 15°C a 30°C. Durante o dia, o céu fica predominantemente limpo, sem muitas nuvens.

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O grande ponto de atenção, entretanto, continua sendo a umidade relativa do ar. A máxima pode chegar a 65%, enquanto a mínima fica em 20%. Especialmente pela tarde, é fundamental estar atento ao calor elevado. Assim, é necessário seguir algumas recomendações para fugir de problemas durante esse período de seca. 

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A ingestão frequente de líquidos, uso de soro fisiológico nas narinas e a busca por locais arborizados podem ajudar. A recomendação para quem pretende aproveitar o dia ao ar livre é evitar a prática de exercícios físicos intensos nos horários mais quentes e secos, entre 10h e 16h, e não esquecer o protetor solar. E claro, estar bem hidratado é fundamental para aliviar esse calor.

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Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 15/08/2026 10:27 / atualizado em 15/08/2026 13:17
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