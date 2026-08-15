Capotamento deixa motorista e criança presos em ferragens na BR-040

Um grave acidente, na manhã deste sábado (15/8), mobilizou as equipes de resgate do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). Um carro de passeio capotou e parou às margens da BR-040, em Santa Maria, antes do viaduto do Catetinho. Duas pessoas, o motorista e uma criança, ficaram presas às ferragens e precisaram ser desencarceradas.

A equipe chegou ao local às 7h45, mobilizando seis viaturas de socorro para a região. Na ocorrência, os militares utilizaram técnicas especializadas de desencarceramento para cortar a estrutura do veículo e realizar a retirada segura dos dois ocupantes. Apesar do susto e da gravidade, ambos foram resgatados conscientes, orientados e com quadro de saúde estável.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Com apenas ferimentos leves, as vítimas foram transportadas para um hospital. Por conta do trabalho do resgate e para resguardar a segurança de quem trafegava pelo trecho, a rodovia precisou ser temporariamente interditada, o que gerou retenção no fluxo. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) assumiu o controle do local e ficou encarregada da perícia. As causas do capotamento não foram informadas.