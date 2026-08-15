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Capotamento deixa motorista e criança presos em ferragens na BR-040

Acidente mobilizou seis viaturas do Corpo de Bombeiros na manhã deste sábado (15/8), perto do viaduto do Catetinho

Dois ocupantes ficaram presos às ferragens do carro - (crédito: Divulgação/ CBMDF)
Dois ocupantes ficaram presos às ferragens do carro - (crédito: Divulgação/ CBMDF)

Um grave acidente, na manhã deste sábado (15/8), mobilizou as equipes de resgate do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). Um carro de passeio capotou e parou às margens da BR-040, em Santa Maria, antes do viaduto do Catetinho. Duas pessoas, o motorista e uma criança, ficaram presas às ferragens e precisaram ser desencarceradas.

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A equipe chegou ao local às 7h45, mobilizando seis viaturas de socorro para a região. Na ocorrência, os militares utilizaram técnicas especializadas de desencarceramento para cortar a estrutura do veículo e realizar a retirada segura dos dois ocupantes. Apesar do susto e da gravidade, ambos foram resgatados conscientes, orientados e com quadro de saúde estável. 

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Com apenas ferimentos leves, as vítimas foram transportadas para um hospital. Por conta do trabalho do resgate e para resguardar a segurança de quem trafegava pelo trecho, a rodovia precisou ser temporariamente interditada, o que gerou retenção no fluxo. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) assumiu o controle do local e ficou encarregada da perícia. As causas do capotamento não foram informadas.

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Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 15/08/2026 10:29
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