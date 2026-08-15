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Foragido por estupro de vulnerável é preso em igreja durante culto no DF

Homem usava nome falso para participar de evento religioso na QR 405, em Samambaia. O suspeito foi conduzido à 26ª Delegacia de Polícia

Suspeito foi preso dentro de um templo religioso - (crédito: Divulgação/ PMDF)
Suspeito foi preso dentro de um templo religioso - (crédito: Divulgação/ PMDF)

Um homem de 37 anos, foragido da Justiça pelo crime de estupro de vulnerável, foi preso na noite desta sexta-feira (14/8), na QR 405 de Samambaia. A captura ocorreu por volta das 21h, quando o suspeito participava de uma conferência religiosa em um templo, acompanhando a pregação.

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A operação foi realizada por militares do Grupamento Tático Ambiental (GTA), integrante do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), após um trabalho conjunto de inteligência entre a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO). De acordo com os agentes, o procurado tentava despistar as autoridades utilizando um nome falso durante o evento.

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Após a abordagem e a confirmação da identidade, o homem foi conduzido à 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte) para o cumprimento do mandado de prisão. Ele permanece à disposição do Poder Judiciário e será transferido ao sistema prisional.

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Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 15/08/2026 15:35
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