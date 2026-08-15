Foragido por estupro de vulnerável é preso em igreja durante culto no DF

Suspeito foi preso dentro de um templo religioso - (crédito: Divulgação/ PMDF)

Um homem de 37 anos, foragido da Justiça pelo crime de estupro de vulnerável, foi preso na noite desta sexta-feira (14/8), na QR 405 de Samambaia. A captura ocorreu por volta das 21h, quando o suspeito participava de uma conferência religiosa em um templo, acompanhando a pregação.

A operação foi realizada por militares do Grupamento Tático Ambiental (GTA), integrante do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), após um trabalho conjunto de inteligência entre a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO). De acordo com os agentes, o procurado tentava despistar as autoridades utilizando um nome falso durante o evento.

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Após a abordagem e a confirmação da identidade, o homem foi conduzido à 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte) para o cumprimento do mandado de prisão. Ele permanece à disposição do Poder Judiciário e será transferido ao sistema prisional.