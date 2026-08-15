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TRÂNSITO

Carro pega fogo na L2 Norte após batida em caminhão; motoristas escapam por pouco

Os bombeiros foram acionados para atendimento. Motoristas dos dois veículos conseguiram fugir antes de as chamas se alastrarem

Colisão aconteceu neste sábado (15/8) - (crédito: Ana Carolina Alves/ CB/ DA PRESS)
Colisão aconteceu neste sábado (15/8) - (crédito: Ana Carolina Alves/ CB/ DA PRESS)

A colisão entre um caminhão e um carro de uma empresa telefônica causou um incêndio, na manhã deste sábado (15/8), na via L2 Norte, próximo ao Parque Olhos D'água. A batida causou a interdição da via nas duas direções. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atendimento. Até o momento, não há informações sobre feridos. O caminhão é do Serviço de Limpeza Urbana (SLU), que informou estar apurando o ocorrido.

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Segundo os bombeiros, os dois veículos trafegavam pela mesma via, no sentido Lago Norte, quando o motorista do caminhão fez o retorno e atingiu o carro, que não teria percebido a movimentação do veículo. Com o impacto, houve uma explosão e os dois veículos pegaram fogo.

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Os dois condutores conseguiram sair antes de serem atingidos pelas chamas. Devido ao impacto do acionamento do airbag, o motorista do carro será encaminhado a uma unidade de saúde para avaliação médica.

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Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 15/08/2026 12:55 / atualizado em 15/08/2026 13:21
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