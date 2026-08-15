Celina Leão registra candidatura ao GDF no último dia de prazo do TSE

Candidatura foi apresentada pela coligação Propósito e Ação, formada por 11 partidos: Republicanos, MDB, Podemos, PL, DC, Mobiliza, Democrata, PRD, Solidariedade, União e PP. - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

A governadora do Distrito Federal e candidata à reeleição, Celina Leão (PP), registrou, neste sábado (15/8), a candidatura ao Palácio do Buriti, no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O ex-chefe da Casa Civil Gustavo Rocha (Republicanos), já anunciado como candidato a vice na chapa, também teve a candidatura registrada.

O pedido foi apresentado pela coligação Propósito e Ação, formada por 11 partidos: Republicanos, MDB, Podemos, PL, DC, Mobiliza, Democrata, PRD, Solidariedade, União e PP.

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Celina declarou à Justiça Eleitoral R$ 440 mil em bens, distribuídos entre saldo em conta, investimentos, veículo, imóvel e um embrião bovino. Gustavo Rocha declarou quase R$ 47 milhões em patrimônio, incluindo imóveis, ações, dinheiro em espécie, motocicletas e carros de coleção, jet ski, investimentos, previdência privada e relógios, entre outros bens.

De última hora

O registro da chapa ocorreu nas últimas horas do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral. Termina às 19h deste sábado (15/8) o prazo para que partidos, federações e coligações apresentem à Justiça Eleitoral os pedidos de registro dos candidatos que disputarão as eleições gerais de 2026. A regra vale para as candidaturas à Presidência da República, aos governos estaduais, ao Senado e às vagas de deputado federal, estadual e distrital.

O registro é a etapa que oficializa, perante a Justiça Eleitoral, os nomes escolhidos nas convenções partidárias, realizadas entre 20 de julho e 5 de agosto. A documentação apresentada será analisada pela Justiça Eleitoral, que verificará as condições de elegibilidade e o cumprimento das exigências previstas na legislação.