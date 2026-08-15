InícioCidades DF
ANIMAIS SILVESTRES

Veado é resgatado com ferimentos pela PMDF após ser atropelado no Gama

O animal foi encaminhado ao Hospital Veterinário (HVET), onde recebeu atendimento e avaliação veterinária especializada. Segundo uma testemunha, o responsável pelo atropelamento não prestou socorro

Veado atropelado na DF-180, no Gama, foi resgatado com ferimentos por policiais militares do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) - (crédito: PMDF/Divulgação)
Veado atropelado na DF-180, no Gama, foi resgatado com ferimentos por policiais militares do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um veado foi atropelado na DF-180, em frente à Embrapa Hortaliças, no Gama, e resgatado na manhã deste sábado (15/8), por policiais militares do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA). O animal foi encaminhado ao Hospital Veterinário (HVET), onde recebeu atendimento e avaliação veterinária especializada. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Segundo uma testemunha, o veado foi atingido por um veículo e, após a colisão, o motorista teria parado no local apenas para recolher uma peça que se desprendeu do carro, deixando a área sem prestar socorro. A testemunha, que vinha logo atrás, não conseguiu identificar a placa do veículo e acionou o 190.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Ao chegar ao local, a equipe encontrou o animal vivo, bastante debilitado e assustado, apresentando lesões e fraturas nas patas. Os policiais realizaram o resgate, evitando que o veado permanecesse exposto ao risco de um novo atropelamento.

  • Veado atropelado na DF-180, no Gama, foi resgatado com ferimentos e encaminhado ao Hospital Veterinário (HVET)
    Veado atropelado na DF-180, no Gama, foi resgatado com ferimentos e encaminhado ao Hospital Veterinário (HVET) PMDF/Divulgação
  • Veado atropelado na DF-180, no Gama, foi resgatado com ferimentos por policiais militares do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA)
    Veado atropelado na DF-180, no Gama, foi resgatado com ferimentos por policiais militares do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) PMDF/Divulgação

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 15/08/2026 17:07
SIGA
x