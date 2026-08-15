Veado é resgatado com ferimentos pela PMDF após ser atropelado no Gama

Um veado foi atropelado na DF-180, em frente à Embrapa Hortaliças, no Gama, e resgatado na manhã deste sábado (15/8), por policiais militares do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA). O animal foi encaminhado ao Hospital Veterinário (HVET), onde recebeu atendimento e avaliação veterinária especializada.
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Segundo uma testemunha, o veado foi atingido por um veículo e, após a colisão, o motorista teria parado no local apenas para recolher uma peça que se desprendeu do carro, deixando a área sem prestar socorro. A testemunha, que vinha logo atrás, não conseguiu identificar a placa do veículo e acionou o 190.
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Ao chegar ao local, a equipe encontrou o animal vivo, bastante debilitado e assustado, apresentando lesões e fraturas nas patas. Os policiais realizaram o resgate, evitando que o veado permanecesse exposto ao risco de um novo atropelamento.