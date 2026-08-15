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DF registra 59 incêndios em vegetação neste sábado (15/8), diz CBMDF

Balanço do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) aponta que a maior parte dos incêndios ocorreram em Ceilândia e em Brazlândia

Para conter os 59 incêndios registrados na capital, foi necessário fazer uso do avião Nimbus da corporação, assim como de viaturas e equipes terrestres do CBMDF - (crédito: Minervino Júnior/CB/DA Press)
Para conter os 59 incêndios registrados na capital, foi necessário fazer uso do avião Nimbus da corporação, assim como de viaturas e equipes terrestres do CBMDF - (crédito: Minervino Júnior/CB/DA Press)

Em meio à seca e aos alertas de baixa umidade no Distrito Federal (DF), o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) registrou, até as 18h deste sábado (15/8), 59 incêndios em vegetação, sem contar as queimadas programadas, fogo em lixo, entulho ou em amontoados de madeira. A região Oeste concentrou a maior parte dos incêndios, especialmente nas regiões administrativas de Brazlândia e de Ceilândia.

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Áreas como o Incra 7, a Colônia Agrícola 26 de Setembro e o Núcleo Rural Alexandre Gusmão foram os locais com mais ocorrências. O balanço foi divulgado pela corporação, que infatizou que o total da área perdida durante as queimadas será calculado com base nas imagens capturadas via satélite — serviço que fica sob a responsabilidade das equipes de geoprocessamento dos bombeiros.

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Para conter os 59 incêndios registrados na capital, foi necessário fazer uso do avião Nimbus da corporação, assim como de viaturas e equipes terrestres do CBMDF. Devido ao alto número registrado, a corporação reforça os cuidados necessários em tempos de seca, entre eles:

  • Não queimar lixo, nem folhas secas ou restos de poda;
  • Evitar o uso de fogo para limpeza da grama em terrenos;
  • Não descartar bitucas de cigarro ainda acesas em áreas de vegetação;
  • Em acampamentos, apenas fazer fogueiras em locais permitidos e apagar totalmente ao sair;
  • Nas propriedades rurais, é importante manter os aceiros ao redor de pastos, plantações e construções;
  • Evitar acúmulo de vegetação seca nas proximidades de casas, cercas, estradas e postes;

Em caso de incêndio, os bombeiros devem ser acionados de imediato pelo número 193.

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Beatriz Mascarenhas*

Estagiária

Estagiária na editoria de Cidades

Por Beatriz Mascarenhas*
postado em 15/08/2026 21:22
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