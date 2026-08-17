Carro bate em postes na DF-128 e deixa três feridos em Planaltina

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e encaminhou duas viaturas no atendimento - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um carro colidiu contra postes de transmissão de energia no domingo (16/8), na DF-128, próximo ao cruzamento com a DF-205, em Planaltina. A colisão ocorreu por volta das 21h25 e deixou o motorista e duas crianças feridos. As três vítimas estavam conscientes e orientadas e apresentavam ferimentos leves.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e encaminhou duas viaturas no atendimento. As equipes avaliaram os ocupantes do veículo e fizeram o gerenciamento dos riscos provocados pela colisão com os postes.

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As três vítimas foram encaminhadas para uma unidade hospitalar. O motorista foi transportado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-DF). A Neoenergia também foi acionada para adotar as providências necessárias em relação à rede elétrica. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) esteve no local.

Carro cai em vala

Outro acidente ocorreu durante a madrugada o último domingo, por volta das 4h30, na DF-001, na subida da Barragem do Paranoá, no acesso ao Lago Sul. Um Jeep Renegade saiu da pista e caiu em uma vala com duas pessoas dentro.

O motorista, um homem, conseguiu deixar o veículo, mas a passageira ficou presa no interior do carro. Os bombeiros sinalizaram a área, estabilizaram o veículo e fizeram o resgate da mulher com técnicas de salvamento veicular.

As duas vítimas foram avaliadas conforme o protocolo de atendimento a traumas e, após regulação médica, foram levadas conscientes e orientadas pelo Samu para uma unidade hospitalar. A PMDF foi acionada e ficou responsável pelo local.