Cappelli promete patrocínio ao time do Gama, caso eleito

O candidato do PSB ao Governo do Distrito Federal (GDF), Ricardo Cappelli, esteve neste domingo (16/8) no estádio Bezerrão para acompanhar a partida do Gama contra o São José e disse que, se for eleito, o GDF ou o Banco de Brasília (BRB) vão patrocinar o time do DF.

Com a camisa do Gama, o candidato torceu para o time subir para a série C do futebol brasileiro. “Eu vim no jogo contra o Porto Velho, a gente ganhou. Vim no jogo contra o América de Natal, a gente ganhou. Hoje vamos ganhar de novo”, afirmou Cappelli.

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“Eu quero assumir um compromisso com a torcida do Gama. No meu governo, haverá o patrocínio do governo ou do BRB na camisa do Gama. A última vez que o Gama esteve na primeira divisão, foi no governo do Cristóvam (Buarque), que é do meu partido”, lembrou. “Por que o BRB patrocina tanta coisa de fora e não patrocina o que é nosso?”, questionou. “No meu governo, vamos mudar isso”, garantiu.