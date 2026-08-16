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Cappelli promete patrocínio ao time do Gama, caso eleito

Candidato esteve no estádio Bezerrão para acompanhar a partida Gama x São José e defendeu que o GDF ou o BRB patrocinem o time

Ricardo Cappelli (PSB) acompanhou o jogo no Bezerrão - (crédito: Divulgação)
Ricardo Cappelli (PSB) acompanhou o jogo no Bezerrão - (crédito: Divulgação)

O candidato do PSB ao Governo do Distrito Federal (GDF), Ricardo Cappelli, esteve neste domingo (16/8) no estádio Bezerrão para acompanhar a partida do Gama contra o São José e disse que, se for eleito, o GDF ou o Banco de Brasília (BRB) vão patrocinar o time do DF.

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Com a camisa do Gama, o candidato torceu para o time subir para a série C do futebol brasileiro. “Eu vim no jogo contra o Porto Velho, a gente ganhou. Vim no jogo contra o América de Natal, a gente ganhou. Hoje vamos ganhar de novo”, afirmou Cappelli.

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“Eu quero assumir um compromisso com a torcida do Gama. No meu governo, haverá o patrocínio do governo ou do BRB na camisa do Gama. A última vez que o Gama esteve na primeira divisão, foi no governo do Cristóvam (Buarque), que é do meu partido”, lembrou. “Por que o BRB patrocina tanta coisa de fora e não patrocina o que é nosso?”, questionou. “No meu governo, vamos mudar isso”, garantiu.

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Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

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Por Mila Ferreira
postado em 16/08/2026 16:09 / atualizado em 16/08/2026 17:17
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