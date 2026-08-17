Celina minimiza ataques e diz que oposição deveria apresentar propostas ao DF

Governadora e candidata a reeleição afirmou que não está preocupada com críticas de adversários e defendeu que a população precisa conhecer o trabalho realizado pelo governo - (crédito: Davi Cruz/CB/DA Press)

A governadora Celina Leão (PP) afirmou, nesta segunda-feira (17/8), que não está preocupada com os ataques que vêm sendo feitos por adversários durante o início da campanha à reeleição. Durante uma visita às obras da nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Sol Nascente, a chefe do Executivo local minimizou as críticas, disse que a direita está unida em torno de um projeto para o DF e afirmou que os adversários deveriam apresentar propostas e mostrar o que fizeram pela população.

“As pessoas que partem o tempo todo para o ataque é porque não têm o que mostrar. Deveriam se preocupar em conhecer a nossa cidade melhor, de trazer propostas sérias para a nossa cidade”, afirmou a governadora. Segundo Celina, os ataques não são uma novidade para o grupo político que comanda o DF. “Eu não estou preocupada com o ataque. É porque talvez agora que os olhares estejam mais voltados para a eleição, mas eu sou atacada faz três anos”, declarou.

Críticas

Celina também direcionou críticas a um dos adversários, o candidato ao Buriti, Ricardo Cappelli (PSB), ao citar a atuação do concorrente à frente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). “O pior ano da indústria do Brasil foi o ano passado. Capelli ficou três anos à frente da ABDI. Se você pegar o Instagram dele, não tem nada sobre indústria, é só críticas ao GDF”, afirmou.

A governadora ainda ressaltou seu histórico na politica. “Se ele tivesse cuidado da missão primeiro, que era cuidar das indústrias do Brasil, ele poderia até falar: ‘Olha, eu fiz uma missão. Eu cumpri a missão. Aonde eu passei nos meus quatro mandatos, eu deixei um legado”, concluiu.