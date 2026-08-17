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ELEIÇÕES 2026

Samara Mineiro defende aprimoramento do transporte público do DF

Em agenda eleitoral desta segunda-feira (17/8), a candidata ao GDF pela Unidade Popular (UP) marcou presença na Rodoviária de Sobradinho, para defender o fim da privatização do setor, o fortalecimento do TCB e a criação de novas linhas para a periferia

Samara Mineiro, candidata ao Governo do Distrito Federal (GDF), foi à Rodoviária de Sobradinho e defendeu melhorias no transporte público - (crédito: Sinara/UP)
Samara Mineiro, candidata ao Governo do Distrito Federal (GDF), foi à Rodoviária de Sobradinho e defendeu melhorias no transporte público - (crédito: Sinara/UP)

A candidata ao Governo do Distrito Federal (GDF) pela Unidade Popular (UP), Samara Mineiro, iniciou sua agenda de campanha nesta segunda-feira (17/8) na Rodoviária de Sobradinho, região onde reside. O foco da ação foi o diálogo direto com usuários do transporte coletivo. Ela denunciou a precariedade do serviço oferecido e criticou o elevado volume de recursos públicos repassados às concessionárias privadas do setor.

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Durante a agenda, a postulante apresentou duras críticas à gestão financeira do sistema de transportes do DF. Ela afirmou que as empresas de ônibus recebem anualmente cerca de R$ 2 bilhões, que servem apenas para inflar o lucro dos empresários, enquanto os passageiros continuam convivendo diariamente com ônibus sucateados e viagens de péssima qualidade.

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A plataforma defendida pela candidata para o setor de transportes se baseia em três pilares principais. Em destaque, está o encerramento do modelo de concessão privada na área e o fim da privatização das linhas.

“No nosso governo, vamos acabar com a farra das empresas de ônibus que recebem todo ano cerca de R$ 2 bilhões que só servem para aumentar seus lucros e sofremos com um serviço de péssima qualidade”, afirmou Samara Mineiro ao criticar a destinação das verbas públicas no sistema atual.

Em seguida, a postulante defendeu o fortalecimento da Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília (TCB), apontando a necessidade de reestruturar a estatal para que ela passe a ser a principal operadora do sistema no Distrito Federal. “Vamos acabar com a privatização nessa área, fortalecer a empresa pública TCB e fornecer um serviço de qualidade”, enfatizou.

Por fim, Samara propôs uma mudança na lógica de distribuição e operação do sistema de mobilidade urbana. A candidata explicou que pretende reorganizar o atendimento, aumentando a quantidade da frota e criando novas linhas direcionadas, prioritariamente, aos moradores das periferias do DF, onde a demanda por transporte é maior e mais urgente. “Mudar a lógica com mais linhas e frota de ônibus para quem mais precisa, que é nas periferias do Distrito Federal”, destacou.

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Iago Mac Cord

Jornalista Política e Brasil

Formado pela Universidade Ceub, estagiou por um ano no Correio e agora é um dos responsáveis por acompanhar o Judiciário e a segurança pública nacional. Com interesse em Jornalismo Humanitário, tem a ambição de cobrir crises sociais e ambientais.

Por Iago Mac Cord
postado em 17/08/2026 15:22
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