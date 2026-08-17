Morador do DF perde os movimentos após acidente em praia de Pernambuco

O que deveria ser um período de descanso para amenizar o luto familiar transformou-se em um pesadelo para uma família moradora de Águas Claras. O administrador Filipe Oliveira, 41 anos, perdeu os movimentos do corpo após sofrer um grave acidente na Praia de Maracaípe, em Ipojuca, litoral de Pernambuco. O caso ocorreu em 10 de agosto, e o morador do Distrito Federal não tem previsão de retorno à capital federal.

A viagem a Pernambuco foi organizada após a morte do avô de Filipe, ocorrida no fim de julho. Para tentar suavizar a dor da perda, a família viajou a Recife no início de agosto. "Nós decidimos tirar umas férias para levar minha avó e termos um pouco de alívio nesse momento de luto", relata a empresária Paula Torres, 40, irmã de Filipe.

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Durante o banho de mar, o administrador foi surpreendido por uma forte onda. "Ela (a onda) deu um capote nele, atingiu a cervical, e ele perdeu todos os movimentos ainda dentro da água", conta Paula. "Eu percebi que ele não levantava a cabeça para respirar. Meu filho, que estava por perto no mar, puxou o tio pelas axilas, mas ele não respondeu", acrescenta.

Imagens compartilhadas com a reportagem mostram o momento em que equipes de resgate ajudam a retirar Filipe do mar. "Ali foi um desespero completo, porque a gente não sabia se ele tinha morrido ou o que tinha acontecido. Comecei a gritar por socorro, a comunidade veio e os guarda-vidas começaram os primeiros socorros", relembra Paula.

Após ser transportado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital da Restauração, em Recife, exames de imagem constataram que Filipe sofreu um traumatismo medular cervical com lesão na medula.

Ele passou por uma cirurgia em 14 de agosto, permaneceu internado em uma unidade neurológica intensiva e recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira (17/8). Como não consegue sentar, andar ou manter o controle do tronco, a família contratou uma ambulância particular para levá-lo ao local onde está hospedado.

Fisioterapia

No momento, Filipe apresenta movimentos bastante reduzidos nos membros superiores — principalmente no lado esquerdo — e não consegue realizar movimentos finos com as mãos. Do lado direito do corpo e da cintura para baixo, a perda de sensibilidade e mobilidade é mais acentuada, conseguindo mexer apenas os dedos do pé esquerdo.

A partir desta terça-feira (18/8), o administrador iniciará sessões intensivas de fisioterapia, duas vezes ao dia. Segundo a equipe médica e os fisioterapeutas, o prognóstico é considerado promissor diante da gravidade do trauma, mas ainda não é possível afirmar se ele voltará a andar.

A prioridade do tratamento é restabelecer a parte neurológica e avaliar a resposta do organismo nas próximas semanas. Sem liberação médica para embarcar em voos comerciais ou realizar o deslocamento até o DF, o morador de Águas Claras passará por uma reavaliação nos próximos 10 dias para determinar se haverá condições de saúde adequadas para viabilizar o retorno a Brasília.