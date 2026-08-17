Arruda: "Quero fazer mais por Samambaia"

No segundo dia de campanha eleitoral, o candidato pelo Partido Social Democrático (PSD), José Roberto Arruda, realizou uma caminhada e carreata com seus apoiadores em Samambaia, nesta segunda-feira (17/8). Durante o evento, o postulante destacou seus projetos para a saúde, transporte e educação e afirmou que os eleitores podem acreditar em sua experiência e competência para governar o DF.

O candidato colocou Samambaia como uma parte importante de sua vida, relembrando os tempos em que foi secretário de Obras, entre 1991 e 1994, no governo de Joaquim Roriz. Para um eventual mandato como governador, ele afirmou que pretende continuar trabalhando para aprimorar a região. "A cidade precisa de um hospital melhor, precisa de mais escolas de educação integral, precisa de mais segurança nas ruas e precisa de regularização dos lotes, principalmente da expansão", afirmou.

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Arruda também afirmou que uma das principais medidas para o aprimoramento da cidade é o transporte público, sobretudo, o metrô. "O definitivo é levar o metrô até a expansão e construir as linhas interbairros", disse. Segundo o candidato, onde fica a linha de Furnas seriam feitas sete pistas que irão passar por cidades como Taguatinga Sul fazendo fronteira com Arniqueira, Águas Claras, Guará e Plano Piloto. "Eu vim para Samambaia pela EPNB e às 16h já estava tudo parado. Ou você faz um sistema de mobilidade planejado ou você só vai construir viadutos, que é a menor distância entre dois engarrafamentos", completou.

Questionado sobre a ação de impugnação contra sua candidatura que foi protocolada junto ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-DF) pelo candidato a deputado distrital Cláudio Ferreira Domingues (Democrata), Arruda disse que "faz parte do jogo". O candidato pontuou que o povo precisa escolher o representante que quer. "A democracia é a decisão do povo. Se tem gente que acredita que a saúde com o atual governo está bom, que a segurança está e que os moradores de rua podem roubar a vontade, pode continuar com o atual governo", pontuou.

Ao ser perguntado sobre como iria manejar sua campanha para superar a diferença de votos com a líder Celina Leão, o político afirmou se tratar da "luta entre Davi e Golias". "Comigo, eu tenho fé em Deus e o povo. O Davi acabou ganhando", disse.



