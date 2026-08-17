TSE inaugura centro em Brasília para divulgar informações sobre as eleições

O centro foi aberto à imprensa nesta segunda-feira (17/8) e ficará aberto até o fim das eleições. - (crédito: Luiz Roberto/TSE)

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) inaugurou, nesta segunda-feira (17/8), o Centro de Divulgação das Eleições, na sede da Corte, em Brasília. O objetivo do espaço é atender jornalistas e profissionais da comunicação, em geral, do Brasil e do resto do mundo, com estações de TV, rádio, miniauditórios, telão para divulgação dos resultados, além de outras instalações temporárias que devem funcionar até o início de novembro.

Entre as programações previstas para os profissionais estão entrevistas coletivas e pronunciamentos de ministros e outras autoridades do TSE. Segundo o ministro e presidente do tribunal, Kassio Nunes Marques, o objetivo é que o espaço se torne um ambiente de diálogo aberto entre imprensa e a Justiça Eleitoral, onde “a transparência e o acesso à informação não encontrem qualquer obstáculos”.

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“O trabalho realizado por vocês, jornalistas, de dentro e de fora do país, é essencial para que a sociedade tenha acesso a informações corretas e contextualizadas sobre o processo eleitoral. Nunca é demais sublinhar que uma imprensa livre e participativa é sinônimo de democracia”, pontuou o presidente do TSE.

Nunes Marques, durante a apresentação do centro, também afirmou que o local deve receber estudantes de jornalismo. Por conta disso, o TSE projetou um espaço ainda maior do que nos outros anos, como destacou o presidente.

“A Justiça Eleitoral tem na imprensa uma aliada, por compartilhar com ela a paixão pela democracia e pela informação de qualidade. Essa parceria é um meio importante para aproximar a cidadã e o cidadão das eleições”, comentou.