Rafael Sampaio detalha propostas para segurança pública

Em entrevista ao CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília —, Rafael Sampaio, candidato a vice-governador pelo Novo na chapa de Kiko Caputo, detalhou quais medidas tomaria em um eventual governo para melhorar a sensação de segurança pública no Distrito Federal. Às jornalistas Ana Maria Campos e Adriana Bernardes, Sampaio disse, nesta segunda-feira (17/8), que devem ser feitas melhorias na iluminação pública e no monitoramento por meio de câmeras.

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Delegado da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o candidato avaliou ser necessário realizar ações que não dizem respeito, necessariamente, à atuação das forças da segurança pública, para fazer com que brasilienses sintam-se mais protegidos nas ruas. Uma delas seria melhorar a cobertura da iluminação pública na cidade.

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Ainda segundo o delegado, é preciso ter um planejamento urbano organizado, para prevenir o crime de forma mais eficaz. Ele citou o exemplo de Miami, cidade nos Estados Unidos em que grandes empreendimentos precisam apresentar um relatório de impacto de segurança. Os estabelecimentos, a depender do fluxo de pessoas que vão receber, também devem colocar câmeras de videomonitoramento em pontos específicos e fornecer essas imagens à segurança pública da cidade. “É uma medida relativamente simples que pode ser adotada pelo Governo do Distrito Federal”, avaliou.

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O candidato considerou, ainda, que falta uso mais avançado da inteligência artificial no programa DF 360, plataforma que unifica o atendimento de emergência e integra o videomonitoramento de órgãos públicos e de câmeras particulares voluntárias. De acordo com Sampaio, se feitas melhorias, as câmeras podem identificar, por exemplo, um suspeito que esteja portando uma faca. “O inteligenciamento desse programa é pífio, e o sistema de emergência que utilizamos é ultrapassado”, afirmou.

Assista à íntegra do programa:

*Estagiária sob supervisão de Tharsila Prates



