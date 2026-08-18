Mais de 1.900 vagas de emprego disponíveis nesta terça-feira (18/8)

Têm direito ao FGTS os trabalhadores contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), incluindo empregados urbanos e rurais, trabalhadores temporários, avulsos, safreiros e empregados domésticos. O benefício não exige contribuição direta do trabalhador, já que os depósitos são realizados exclusivamente pelo empregador. - (crédito: Reprodução do Flickr Prefeitura de Mossoró)

As Agências do Trabalhador do Distrito Federal oferecem 1.953 vagas de emprego nesta terça-feira (18/8). As oportunidades estão distribuídas por diferentes regiões administrativas e contemplam candidatos com variados níveis de escolaridade e perfis profissionais.

O maior salário é de R$ 3,4 mil, para o cargo de calceteiro. São 10 oportunidades para trabalhar na Asa Sul.

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Outro destaque é a quantidade de vagas para operador de empilhadeira. Ao todo, são 180 oportunidades para a função, com remuneração que chega a R$ 2,5 mil, além dos benefício.

Os interessados podem cadastrar o currículo por meio do aplicativo das Agências do Trabalhador ou comparecer presencialmente a uma das unidades. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

*Com informações da Agência Brasília