Mais de 1.900 vagas de emprego disponíveis nesta terça-feira (18/8)

As Agências do Trabalhador do Distrito Federal oferecem 1.953 vagas de emprego nesta terça-feira (18/8). As oportunidades estão distribuídas por diferentes regiões administrativas e contemplam candidatos com variados níveis de escolaridade e perfis profissionais.
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O maior salário é de R$ 3,4 mil, para o cargo de calceteiro. São 10 oportunidades para trabalhar na Asa Sul.
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Outro destaque é a quantidade de vagas para operador de empilhadeira. Ao todo, são 180 oportunidades para a função, com remuneração que chega a R$ 2,5 mil, além dos benefício.
Os interessados podem cadastrar o currículo por meio do aplicativo das Agências do Trabalhador ou comparecer presencialmente a uma das unidades. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
*Com informações da Agência Brasília
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