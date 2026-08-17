DF registra 39 incêndios em vegetação nesta segunda-feira (17/8)

11/08/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Incêndio florestal nas proxidades do Parque da Boca de Mata. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) registrou, até as 18h desta segunda-feira (17/8), 39 ocorrências de incêndio em vegetação em diferentes regiões do Distrito Federal.

Segundo a corporação, as condições ambientais permanecem favoráveis à rápida propagação das chamas, principalmente em áreas com vegetação seca. A área total atingida pelos incêndios ainda será calculada por meio de imagens de satélite pela equipe de geoprocessamento do CBMDF.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Até o horário do balanço, por volta de 19h, não houve necessidade de emprego do avião Nimbus (Air Tractor) da corporação nas ações de combate aos incêndios.

O CBMDF alerta que os números consideram apenas ocorrências reais de incêndio em vegetação. Casos de fogo em lixo, madeira, entulho, queimadas programadas e situações semelhantes não entram na estatística.

Orientação

A corporação orienta a população a não utilizar fogo para limpeza de terrenos, não queimar lixo, folhas secas ou restos de poda e não descartar bitucas de cigarro acesas em áreas de vegetação seca ou às margens de rodovias.

Em propriedades rurais, a recomendação é manter aceiros ao redor de plantações, pastos e construções e evitar o acúmulo de vegetação seca próximo a imóveis.

Em caso de incêndio, acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo 193.