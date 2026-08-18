Lago Norte, Taguatinga e SOF terão corte de energia nesta terça-feira (18/8)

Moradores de três regiões do Distrito Federal terão o fornecimento de energia elétrica interrompido temporariamente nesta terça-feira (18/8).
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
No Lago Norte, o corte está previsto das 14h às 16h, no Setor de Mansões Lago Norte MI, Trecho 3, abrangendo as chácaras 144 e 145, além dos lotes 07-B e 14.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Já no Setor de Oficinas Norte, a interrupção ocorrerá das 10h às 16h, na Quadra 4, conjuntos A, C, D, E, F, H e I.
Em Taguatinga, o fornecimento será suspenso das 9h às 15h, na QNL 03.
Caso os trabalhos sejam finalizados antes do horário previsto, a energia será restabelecida antecipadamente nas localidades.
A recomendação é que os moradores das áreas afetadas se organizem previamente para o período de suspensão do fornecimento.
Os desligamentos programados são necessários para garantir a segurança dos profissionais que atuarão em serviços de melhoria e modernização da rede elétrica.
*Com informações da Agência Brasília
Saiba Mais
- Cidades DF ais de 1.900 vagas de emprego disponíveis nesta terça-feira (18/8)
- Cidades DF DF registra 39 incêndios em vegetação nesta segunda-feira (17/8)
- Cidades DF Incêndio de grandes proporções atinge vegetação no Parque do Tororó
- Cidades DF Carro bate em postes na DF-128 e deixa três feridos em Planaltina