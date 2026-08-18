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Lago Norte, Taguatinga e SOF terão corte de energia nesta terça-feira (18/8)

Interrupções ocorrerão em algumas áreas dessas regiões paraserviços de melhoria e segurança na rede elétrica

11/08/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Incêndio florestal nas proxidades do Parque da Boca de Mata. Manutenção na rede de energia da CEB neoenergia. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
11/08/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Incêndio florestal nas proxidades do Parque da Boca de Mata. Manutenção na rede de energia da CEB neoenergia. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Moradores de três regiões do Distrito Federal terão o fornecimento de energia elétrica interrompido temporariamente nesta terça-feira (18/8).

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No Lago Norte, o corte está previsto das 14h às 16h, no Setor de Mansões Lago Norte MI, Trecho 3, abrangendo as chácaras 144 e 145, além dos lotes 07-B e 14.

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Já no Setor de Oficinas Norte, a interrupção ocorrerá das 10h às 16h, na Quadra 4, conjuntos A, C, D, E, F, H e I.

Em Taguatinga, o fornecimento será suspenso das 9h às 15h, na QNL 03.

Caso os trabalhos sejam finalizados antes do horário previsto, a energia será restabelecida antecipadamente nas localidades.

A recomendação é que os moradores das áreas afetadas se organizem previamente para o período de suspensão do fornecimento.

Os desligamentos programados são necessários para garantir a segurança dos profissionais que atuarão em serviços de melhoria e modernização da rede elétrica.

*Com informações da Agência Brasília

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Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 18/08/2026 07:00
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