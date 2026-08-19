Ricardo Cappelli entrega panfletos e aponta problemas da mobilidade no DF

Candidato do Partido Socialista Brasileiro (PSB) ao Governo do Distrito Federal, Ricardo Cappelli esteve na Rodoviária do Plano Piloto na manhã desta quarta-feira (19/8), onde cumprimentou usuários do metrô e distribuiu os próprios panfletos. Durante a atividade de campanha, o político criticou a estrutura de mobilidade do Distrito Federal e questionou a falta de expansão do sistema metroviário para regiões administrativas mais distantes do Plano Piloto.

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Um dos apontamentos feitos por Cappelli foi sobre a cobertura do metrô em Ceilândia. “Por que o metrô de Ceilândia não avançou até a região próxima à BR-070, no Setor O?”, questionou o candidato. Segundo ele, há falta de planejamento na mobilidade do DF e é injustificável que os usuários passem mais de uma hora no trajeto entre casa e trabalho.

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Cappelli também afirmou que utiliza o transporte público como parte de uma experiência pessoal para conhecer as dificuldades enfrentadas pelos passageiros. Segundo o candidato, há 19 meses ele circula de ônibus pelo Distrito Federal e passa uma semana de cada mês em uma região administrativa diferente. A iniciativa começou em janeiro de 2025, quando, de acordo com ele, passou a acompanhar de perto os principais problemas relacionados à mobilidade enfrentados pelos moradores.

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Segundo o candidato, a principal reclamação dos usuários não está relacionada à qualidade dos ônibus, mas ao tempo gasto diariamente nos deslocamentos entre a residência e o trabalho. “No horário de pico, há menos ônibus do que deveria. Os poucos que têm ficam lotados, entupidos”, criticou.

“Tem gente que sai de casa uma hora mais cedo só para conseguir vir sentado, porque não há ônibus o suficiente”, apontou Cappelli. Para ele, a situação demonstra a necessidade de mudanças na organização do transporte público, especialmente nos horários de maior movimento.

Além das críticas ao transporte rodoviário, Cappelli defendeu a retomada da expansão do metrô no Distrito Federal. Entre os trechos citados pelo candidato estão projetos para ampliar o atendimento a áreas que, segundo ele, permanecem distantes da atual rede metroviária. A proposta, de acordo com Cappelli, faz parte de um plano de ampliação da infraestrutura de transporte para reduzir o tempo gasto pelos moradores nos deslocamentos.