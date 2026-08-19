Iges-DF atualiza estado de saúde de veterinária atacada por cão

Veterinária atacada por cachorro no Senado segue internada em estado grave - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Por Luiz Francisco*

A médica-veterinária vítima de um ataque de cachorro da raça pastor-belga-malinois, na manhã dessa terça-feira (18/8), permanece internada em estado grave no Hospital de Base. Segundo o boletim divulgado na tarde desta quarta (19/8), pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF), ela está sob cuidados de uma equipe multiprofissional da Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

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Vitória Valle de Oliveira Pinha, 36 anos, precisou passar por um procedimento cirúrgico ontem após ser mordida na região do pescoço e apresentou um quadro de hemorragia, com operação conduzida pela equipe de Cirurgia de Trauma. O Iges-DF informou que a família da paciente acompanha o caso e segue sendo atualizada sobre a evolução médica.

Ataque

A profissional é funcionária de uma empresa contratada pelo Senado para realizar o acompanhamento de saúde e o manejo dos cachorros da Polícia Legislativa do Senado. Segundo os socorristas, o animal mordeu a veterinária enquanto era alimentado.

Segundo o órgão, Vitória Valle recebeu atendimento imediato das equipes presentes no local e foi prontamente encaminhada ao Hospital de Base, com apoio do Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Veja na íntegra a nota divulgada pelo IgesDF nesta quarta (19/8):



O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) informa que a paciente V.V.O.P., vítima do ataque de um cão na Esplanada dos Ministérios, permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), em estado grave, sob acompanhamento da equipe multiprofissional.

A paciente passou por procedimento cirúrgico com a equipe de Cirurgia do Trauma nesta terça-feira (18), e a família segue sendo informada sobre sua evolução clínica.

Em respeito ao sigilo médico e à legislação vigente, o IgesDF não divulga informações detalhadas sobre o estado de saúde ou dados pessoais de pacientes atendidos nas unidades sob sua gestão.

Essa conduta observa as normas do Conselho Federal de Medicina (CFM), o Código de Ética Médica e a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que asseguram a confidencialidade das informações constantes no prontuário médico.

O IgesDF reafirma seu compromisso com uma assistência pública segura, humanizada e de qualidade à população do Distrito Federal.

*Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates