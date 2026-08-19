Iges-DF atualiza estado de saúde de veterinária atacada por cão

Por Luiz Francisco*
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A médica-veterinária vítima de um ataque de cachorro da raça pastor-belga-malinois, na manhã dessa terça-feira (18/8), permanece internada em estado grave no Hospital de Base. Segundo o boletim divulgado na tarde desta quarta (19/8), pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF), ela está sob cuidados de uma equipe multiprofissional da Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Vitória Valle de Oliveira Pinha, 36 anos, precisou passar por um procedimento cirúrgico ontem após ser mordida na região do pescoço e apresentou um quadro de hemorragia, com operação conduzida pela equipe de Cirurgia de Trauma. O Iges-DF informou que a família da paciente acompanha o caso e segue sendo atualizada sobre a evolução médica.
Ataque
A profissional é funcionária de uma empresa contratada pelo Senado para realizar o acompanhamento de saúde e o manejo dos cachorros da Polícia Legislativa do Senado. Segundo os socorristas, o animal mordeu a veterinária enquanto era alimentado.
Segundo o órgão, Vitória Valle recebeu atendimento imediato das equipes presentes no local e foi prontamente encaminhada ao Hospital de Base, com apoio do Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Veja na íntegra a nota divulgada pelo IgesDF nesta quarta (19/8):