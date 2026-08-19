Estudante de 18 anos sofre ataque transfóbico em escola de Taguatinga

Uma aluna transssexual, de 18 anos, foi agredida por duas adolescentes no Centro Educacional 2 (CED 02), conhecido como Centrão, em Taguatinga. Para a família, o caso se trata de transfobia. Nas redes sociais, as agressoras continuaram proferindo ofensas à vítima após se apresentarem na delegacia.

O caso aconteceu na última quinta-feira (13/8). Ao Correio, a irmã da vítima, Natalia Carmo, disse que a jovem foi pega de surpresa no horário do intervalo. “Ela ligou para a nossa mãe e falou que estava sentindo um clima esquisito, que estava percebendo olhares estranhos por parte das agressoras”, disse. Ainda segundo a irmã, a aluna foi atacada enquanto estava em ligação com a mãe.

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Natalia conta que a irmã nunca tinha relatado nenhum ato de violência por parte dos colegas de escola. “Ela sempre foi muito bem recebida pelos professores e pelos alunos. Foi realmente uma coisa de surpresa, ninguém esperava”, contou. A vítima foi agredida com puxões de cabeça e chutes pelo corpo, ela perdeu parte do cabelo devido às agressões. Após o ocorrido, a jovem ficou com escoriações e ferimentos leves pelo corpo.

As duas agressoras são menores de idade, uma é estudante da escola, a outra foi convidada para fazer parte das agressões. Natalia ainda relata que a briga foi gravada e publicada nas redes sociais, onde as duas continuaram ofendendo a vítima.

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Natalia acompanhou a irmã até a delegacia, onde registraram Boletim de Ocorrência. “Mesmo na delegacia, uma das agressoras continuou ameaçando a gente. Depois que elas foram liberadas, a mesma menina realizou postagens nas redes sociais com frases com teor transfóbico”, relatou a irmã. Ela também conta que o emocional da irmã ficou muito abalado pelo episódio. “Ela está envergonhada. Ela foi agredida por ser quem é, e se sente envergonhada. É muito triste”, afirmou

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O que diz a Secretaria de Educação

Em nota, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) informou que acompanha o caso desde o dia do ocorrido. “A Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga esclarece que a gestão escolar agiu prontamente para conter a briga entre as estudantes. No âmbito escolar, foram adotadas medidas disciplinares e pedagógicas, incluindo a suspensão das estudantes envolvidas”. A pasta também informou que a equipe gestora da escola registrou um boletim de ocorrência na delegacia.

Apesar da suspensão da aluna agressora, Natalia acredita que essa medida não é eficaz, uma vez que ele voltou a estudar nesta terça-feira (18/8). “O mínimo que eu esperava era que ela fosse expulsa ou transferida”, disse. Além disso, ela também questionou o porquê uma jovem que não era aluna da instituição conseguiu entrar na escola. “Como eles permitem que uma pessoa que não é aluna entrar na escola. Cadê a segurança da escola”, afirmou.

Apesar de ter sido procurada pela reportagem para explicar como uma jovem que não é aluna conseguiu entrar na escola, a pasta não emitiu mais nenhuma nota.

A reportagem não conseguiu localizar a defesa das jovens acusadas. O espaço segue aberto para manifestações.