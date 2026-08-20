Celina quer ampliar zeladoria e áreas verdes no DF

Celina promete ampliar zeladoria no DF e diz querer levar padrão de áreas verdes para todas as regiões - (crédito: Cássia André/CB/D.A Press)

A governadora e candidata ao Governo do Distrito Federal Celina Leão (PP) afirmou, nesta quinta-feira (20/8), que pretende ampliar as ações de zeladoria e manutenção de áreas verdes para todas as regiões administrativas do DF.

Durante um café da manhã com servidores que atuam na conservação de espaços públicos, a candidata defendeu que regiões como Planaltina e São Sebastião recebam o mesmo padrão de cuidado observado em áreas centrais de Brasília. “Eu quero Brasília toda, o DF todo unido. Eu quero que a gente chegue em Planaltina, em São Sebastião, e tenha o mesmo canteiro que a gente tem aqui no balão do aeroporto”, afirmou.

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Celina destacou a importância dos profissionais responsáveis pela manutenção dos espaços públicos e disse considerar a jardinagem uma atividade essencial para a cidade. “Não tem talvez profissão mais bonita do que a de jardinagem. Porque a pessoa semeia e colhe, e colhe mais bonito do que aquilo que ela semeou”, declarou.

A candidata afirmou que a gestão busca manter contato direto com trabalhadores e moradores por meio do programa GDF na Sua Porta. Segundo ela, a iniciativa já chegou à 12ª edição e resultou, nos primeiros quatro meses de governo, em 1,5 mil ordens de serviço para intervenções nas cidades.

Na avaliação da candidata, ações de zeladoria, mesmo quando consideradas pequenas, têm impacto direto na rotina da população. “Só quem precisa de uma parada de ônibus sabe o que significa ter uma parada de ônibus na sua porta. Só quem não tem quadra de esporte nenhuma sabe o que é ter uma quadra de esporte. Só quem não tem uma unidade básica de saúde do lado sabe o que é ter uma unidade básica de saúde ao lado”, afirmou.

Celina defendeu uma gestão voltada para trabalhadores. “Eu sou uma mulher que anda, que enfrenta os problemas da nossa cidade todos os dias e que realmente tem um compromisso com aquilo que é certo”, afirmou. Em tom de campanha, pediu ainda um voto de confiança aos apoiadores. “Eu tô na política para servir”, declarou.