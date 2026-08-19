Homem alterado efetua disparos dentro de casa e mantém mãe acuada no quarto

Arsenal, facas, munição e substância análoga à cocaína apreendidos pelas equipes policiais no imóvel - (crédito: PMDF/Divulgação)

Nesta quarta-feira (19/8), por volta das 17h, equipes do 15° Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e da PM de Águas Claras intervieram em uma residência no Condomínio Residencial Park Jóquei, em Vicente Pires. Um homem de 31 anos, que estava alterado segundo a corporação, efetuou diversos disparos de arma de fogo e destruiu objetos dentro da casa.

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O tumulto manteve sua mãe, uma mulher de 56 anos, trancada e acuada dentro de um quarto do imóvel para se proteger da agressividade do próprio filho. O agressor acabou contido pelas forças policiais após avançar contra os agentes.

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Ao chegarem ao endereço, as equipes da PMDF encontraram um cenário de destruição, marcado por vidros quebrados e marcas de tiro. Diante do risco concreto à vida da mãe, dos vizinhos e dos próprios policiais, a área externa e o imóvel foram imediatamente isolados. O Batalhão de Operações Especiais (BOPE) foi acionado para fornecer suporte especializado.

Durante o cerco policial, o homem de 31 anos se deslocou em direção ao portão da residência. Ele estava altamente agitado e apresentava um intenso sangramento. Ao avançar contra os policiais civis e militares, as equipes realizaram uma aproximação tática protegida por um escudo balístico.

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Diante da insistência do suspeito em manter a agressão, os policiais utilizaram o emprego progressivo da força com arma de choque (taser) para imobilizá-lo e contê-lo com segurança.

Após ser desarmado e contido, o homem recebeu os primeiros socorros de uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) e foi conduzido sob escolta policial ao Hospital Regional da Ceilândia.

Uma varredura completa realizada no imóvel localizou um arsenal e entorpecentes. Foi encontrado um revólver calibre .38, uma pistola calibre 9 milímetros (escondida na casa de máquinas da piscina), um carregador vazio, duas armas de pressão, munições de calibres variados e uma porção de substância análoga à cocaína.

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Todo o material apreendido e as circunstâncias flagradas na residência foram apresentadas e entregues na 8ª Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência, exames periciais e providências legais.