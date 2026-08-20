Kiko Caputo defende renovação ao comentar pedido de impugnação de Arruda

Kiko Caputo, defendeu a renovação política após a Procuradoria Regional Eleitoral do DF pedir a impugnação do registro de candidatura do ex-governador José Roberto Arruda (PSD). - (crédito: Ana Carolina Alves/CB/DA Press )

O candidato ao Governo do Distrito Federal pelo Novo, Kiko Caputo, defendeu a renovação política após a Procuradoria Regional Eleitoral do DF pedir a impugnação do registro de candidatura do ex-governador José Roberto Arruda (PSD) ao Palácio do Buriti. O pedido ainda será analisado pela Justiça Eleitoral. Segundo a Procuradoria, Arruda estaria inelegível em razão de condenações por improbidade administrativa.

Durante uma caminhada eleitoral no Itapoã, na manhã desta quinta-feira (20/8), Kiko afirmou que o eleitor deve ter a possibilidade de escolher entre diferentes projetos para o Distrito Federal e apresentou sua candidatura como alternativa aos grupos políticos tradicionais. “Eu acho que o povo deveria escolher. Eu não tenho medo de enfrentar ninguém, respeito todos os candidatos, mas quem é novo, quem traz proposta nova para o Distrito Federal é o Partido Novo”, afirmou.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Para o candidato, a situação reforça a necessidade de mudança na política local. “A velha política falhou. A gente tem que apostar agora em propostas novas, ideias novas e pessoas novas que estejam com vontade real de servir a população”, declarou.