Banda Jota Quest é elogiada após suposta recusa de tocar em casamento de Viih Tube - (crédito: Reprodução/Instagram)

A possível decisão de uma banda famosa de não se apresentar no casamento de Viih Tube e Eliezer passou a ser celebrada por parte dos internautas.

O nome da banda não foi divulgada pela influenciadora, mas seguidores levantaram a hipótese de que se trataria de Jota Quest após uma declaração feita por ela durante o relato sobre os problemas enfrentados na organização da cerimônia.

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Viih revelou o episódio nas redes sociais na quarta-feira (19). Segundo a ex-BBB, a banda havia sido contratada para tocar na festa e receberia o pagamento integral pelo serviço.

Mesmo assim, o grupo teria desistido do compromisso apenas 15 dias antes do casamento.

A influenciadora afirmou que a decisão ocorreu em meio à repercussão negativa envolvendo seu nome após o reality "As Patroas", que gerou críticas relacionadas a funcionários que trabalham em sua casa.

Viih também declarou que a situação ainda não foi resolvida financeiramente: o dinheiro pago antecipadamente não teria sido devolvido, e a multa prevista no contrato pelo rompimento também não teria sido quitada.

De acordo com o relato, a justificativa apresentada para a desistência teria mudado ao longo da conversa.

Inicialmente, Viih contou que ouviu uma alegação de atraso nos pagamentos, o que negou. Posteriormente, segundo ela, teria sido informada de que o cancelamento estaria relacionado à repercussão negativa de seu nome.

Embora tenha optado por não identificar o grupo, a influenciadora utilizou uma expressão que chamou a atenção dos fãs: “Dias melhores virão”.

A frase foi associada pelos internautas à música "Dias Melhores", um dos principais sucessos do Jota Quest.

A partir da coincidência, usuários das redes sociais passaram a apontar a banda mineira como a possível responsável pelo cancelamento. Até o momento, porém, Viih não confirmou que o Jota Quest seja o grupo mencionado.

A especulação também provocou uma reação favorável de parte dos internautas. Nos comentários de uma publicação do perfil Choquei, no Instagram, alguns seguidores chegaram a elogiar a suposta decisão da banda.

"Jota quest fazendo a decisão certa no momento certo", comentou um internauta nos comentários do perfil Choquei, no Instagram.

"Errados não estão", comentou mais um. "Jota Quest me representando quando aceito um convite e mudo de ideia depois", brincou uma internauta. "Estou com Jota Quest", comentou mais uma.