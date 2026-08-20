Da nossa parte é trabalhar", diz Grass sobre pedido de impugnação de Arruda

Leandro Grass (PT), candidato do Governo do Distrito Federal, comentou, durante agenda pública na manhã desta quinta-feira (20/8), a decisão da Procuradoria Eleitoral do DF, que pediu ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) que negue o registro da candidatura de José Roberto Arruda (PSD).
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Ao Correio, o candidato afirmou que não cabe a ele julgar, decidir ou avaliar o que a justiça entende sobre a aplicação da lei. “Agora, caberá o TRE decidir se esse posicionamento tem consistência ou não. O que a justiça decidir, será decidido. Os candidatos que são afetados pela justiça têm o direito de recorrer. Então, da nossa parte é trabalhar, acompanhar na rua e a justiça faz a parte dela”, afirmou Leandro.
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A Procuradoria Regional Eleitoral do DF pediu ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-DF) que negue o registro da candidatura do ex-governador José Roberto Arruda (PSD) ao Palácio do Buriti. O procurador regional eleitoral Francisco Guilherme Vollstedt Bastos ofereceu impugnação ao registro por considerar que Arruda está inelegível ao pleito deste ano por ter sido condenado à suspensão dos direitos políticos em decisão proferida por órgão colegiado por ato doloso de improbidade administrativa, segundo estabelece o artigoart. 1º, I, l, da LeiComplementar n. 64/90.