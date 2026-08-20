Veterinária atacada por cão segue em estado grave na UTI do Hospital de Base

A médica-veterinária Vitória Valle de Oliveira Pinha, de 36 anos, atacada por um cão da raça pastor-belga-malinois na Esplanada dos Ministérios, segue internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF).
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Segundo nota oficial do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF), enviada nesta quinta-feira (20/8), a paciente está sob acompanhamento de uma equipe multiprofissional da unidade hospitalar.
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Vitória passou por uma cirurgia com a equipe de Cirurgia do Trauma após sofrer mordidas na região do pescoço, que causaram hemorragia. O IgesDF destacou que a família da paciente acompanha o caso e é informada continuamente sobre a evolução clínica.
O instituto ressaltou ainda que não divulga dados detalhados do prontuário em respeito ao sigilo médico, às normas do Conselho Federal de Medicina (CFM) e à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
O ataque ocorreu na última terça-feira (18/8), no canil da Polícia Legislativa do Senado Federal, onde a veterinária atua por meio de uma empresa terceirizada contratada para o manejo e cuidados de saúde dos cães da corporação. O incidente aconteceu no momento em que o animal recebia alimentação.
Vitória recebeu os primeiros socorros no local e foi transportada ao Hospital de Base com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Veja na íntegra a nota divulgada pelo IgesDF nesta quarta (20/8):