Veterinária atacada por cão segue em estado grave na UTI do Hospital de Base

A médica-veterinária Vitória Valle de Oliveira Pinha, de 36 anos, atacada por um cão da raça pastor-belga-malinois na Esplanada dos Ministérios, segue internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF).

Segundo nota oficial do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF), enviada nesta quinta-feira (20/8), a paciente está sob acompanhamento de uma equipe multiprofissional da unidade hospitalar.

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Vitória passou por uma cirurgia com a equipe de Cirurgia do Trauma após sofrer mordidas na região do pescoço, que causaram hemorragia. O IgesDF destacou que a família da paciente acompanha o caso e é informada continuamente sobre a evolução clínica.

O instituto ressaltou ainda que não divulga dados detalhados do prontuário em respeito ao sigilo médico, às normas do Conselho Federal de Medicina (CFM) e à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

O ataque ocorreu na última terça-feira (18/8), no canil da Polícia Legislativa do Senado Federal, onde a veterinária atua por meio de uma empresa terceirizada contratada para o manejo e cuidados de saúde dos cães da corporação. O incidente aconteceu no momento em que o animal recebia alimentação.

Vitória recebeu os primeiros socorros no local e foi transportada ao Hospital de Base com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Veja na íntegra a nota divulgada pelo IgesDF nesta quarta (20/8):

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) informa que a paciente V.V.O.P., vítima do ataque de um cão na Esplanada dos Ministérios, permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), em estado grave, sob acompanhamento da equipe multiprofissional.

A paciente passou por procedimento cirúrgico com a equipe de Cirurgia do Trauma nesta terça-feira (18), e a família segue sendo informada sobre sua evolução clínica.

Em respeito ao sigilo médico e à legislação vigente, o IgesDF não divulga informações detalhadas sobre o estado de saúde ou dados pessoais de pacientes atendidos nas unidades sob sua gestão.

Essa conduta observa as normas do Conselho Federal de Medicina (CFM), o Código de Ética Médica e a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que asseguram a confidencialidade das informações constantes no prontuário médico.

O IgesDF reafirma seu compromisso com uma assistência pública segura, humanizada e de qualidade à população do Distrito Federal.

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