TRE-DF diploma eleitores mirins após votação simbólica

Projeto educa sobre o que é ser um eleitor e a fazer boas escolhas - (crédito: Fotos: Ed Alves/CB/D.A Press)

"O futuro de um país estará sempre ligado ao esforço que fazemos para criar pessoas bem formadas, de boa índole e compreensão do que é um Estado." Foi com essa fala que o desembargador e presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF), Ângelo Passareli, descreveu a importância de educar as crianças sobre o que é ser um eleitor e ter a habilidade de escolher bons representantes.

Em cerimônia na sede do TRE-DF nesta quinta-feira (20/8), 70 crianças receberam o diploma do Programa Eleitor do Futuro, um projeto que pretende incluir os alunos da educação infantil e do ensino fundamental no processo eleitoral. Apesar de ainda não poderem votar, os estudantes aprendem como funciona uma eleição, desde a campanha eleitoral até o voto na urna eletrônica.

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Ao todo, 28.962 jovens de 84 escolas, incluindo públicas e particulares, participaram da ação. Para as crianças da pré-escola, os candidatos eram baseados no Folclore Brasileiro, entre eles o Curupira, o Negrinho do Pastoreio, o Saci-Pererê e a sereia Iara, defendendo uma temática social. O Curupira, por exemplo, abraçou debates sobre preservação ambiental, enquanto o Saci-Pererê estimulou discussões sobre a inclusão de pessoas com deficiências.

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Já as crianças de séries mais avançadas realizaram as votações por partidos temáticos. Antes do dia de votação, os colégios realizaram uma apresentação teatral com os personagens, com o objetivo de apresentar as próprias propostas. No dia oficial, as crianças votam e conhecem uma urna eletrônica presencialmente. Ao final do ciclo, as escolas são chamadas para receber o diploma no TRE-DF, concluindo o processo pedagógico — o que aconteceu nesta quinta (20/8).

Este ano, o escolhido para presidente foi o Saci-Pererê, com 4.633 votos, e o partido com maior quantidade de votos foi o Partido Esporte, Lazer e Integração da Comunidade Escolar, com 1.121 eleitores.

O estudante Arthur Carneiro, 12 anos, recebeu o seu diploma. Com a faixa de presidente da República, como o candidato Negrinho do Pastoreio, ele venceu as eleições da Escola Classe 46, de Taguatinga. De acordo com o aluno, Negrinho defendia pautas de igualdade, posicionando-se contra o preconceito e contra o bullying. "Eu me apresentei na frente de todo mundo, e falei 'Eu sou o Negrinho do Pastoreio, e estou contra o racismo, o bullying e o preconceito. Vote no número 40'", relembrou.

Cleudes Oliveira e Arthur Carneiro, vencedor da eleição para presidente (foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

Motivação

Segundo a diretora de Ensino Fundamental da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), Beatriz Gontijo, os alunos aprenderam como funciona a elaboração de propostas, a criação de partidos, a atuação de mesários e o uso da urna eletrônica. A aluna Rafaela Farias, de 10 anos, foi uma delas. Vestida de sereia, ela representou a candidata Iara, para receber o diploma do programa.

Segundo a jovem, durante as atividades, ela aprendeu a importância de avaliar as propostas, especialmente em relação aos direitos das mulheres (pauta defendida pela sereia durante a eleição fictícia). "A gente aprendeu sobre a relevância do voto e das eleições", descreveu a estudante do 5° ano da Escola Classe Incra 6, em Brazlândia. Iara ficou em 2º, com 4.503 votos, chegando a ser vencedora em 30 escolas.

"Hoje não estamos aqui só para comemorar quem venceu, mas, sim, para comemorar o aprendizado de que a nossa voz tem valor", afirmou Beatriz Gontijo. A aluna Alícia Bernardes Silva, 11, é aluna do Colégio Católica e destacou que o projeto ensinou que votar não é apenas apertar um botão, mas questionar, analisar propostas e escolher o melhor para a comunidade.



