TRE-DF convocará 28 mil mesários para trabalhar nas eleições

Com a aproximação das eleições deste ano, o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) está convocando os 28 mil mesários que atuarão nas seções eleitorais em 4 de outubro e, se houver segundo turno, em 25 de outubro. Responsáveis por auxiliar a Justiça Eleitoral na condução da votação, os convocados têm direito a benefícios como folgas remuneradas, auxílio-alimentação e vantagens em concursos públicos. Quem for convocado e não puder exercer a função deve apresentar justificativa.

Este ano serão 2 mil mesários a mais do que em 2022, além de 6 mil agentes eleitorais. A prioridade é para pessoas que se voluntariam e são selecionados entre eleitores do mesmo local de votação. Entre os benefícios oferecidos estão dois dias de folga para cada dia trabalhado na eleição e para cada ciclo completo de treinamento realizado, sem prejuízo da remuneração.

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De acordo com TRE-DF, os servidores recebem auxílio-alimentação de R$ 65 por turno trabalhado, conforme a Portaria TSE nº 86/2025. A atividade pode contar, ainda, como horas complementares em instituições de ensino conveniadas e servir como critério de desempate em concursos públicos, quando houver previsão em edital.

Mas há quem participe por puro prazer em auxiliar o sistema eleitoral brasileiro. Alda Dias Pimentel, de 65 anos, está em seu terceiro chamamento para o trabalho de mesária. Ela se inscreveu pela primeira vez em 2018 e foi convocada. Na eleição seguinte, de 2022, foi convocada para o serviço novamente. Neste ano, foi chamada pela terceira vez. "Qualquer serviço voluntário é minha paixão. O curioso é que nunca aproveitei os dias de folga a que tenho direito", conta a professora do Senac.

O trabalho é descrito por Alda como simples e consiste, basicamente, na identificação do eleitor nas listagens de votação e na orientação sobre o processo de votação, sem manifestar opiniões políticas nas salas. "Gosto de contribuir e observo a lisura do processo eleitoral brasileiro, que é modelo para democracias de todo o mundo. Nosso país tem um sistema eleitoral fantástico", elogia.

Cidadania

A servidora pública Fernanda Ramalho, 42, participa das eleições como mesária desde a primeira convocação, em 2014, recebida por meio de um comunicado em sua residência. O susto inicial, segundo ela, logo deu lugar ao entendimento da importância da função. "Nas eleições seguintes, fui convocada automaticamente e continuei participando. Para mim, é uma forma muito importante de exercer a cidadania e de contribuir para que todo o processo eleitoral aconteça da melhor forma", assinala.

Fernanda atuou como primeira-secretária, segunda-secretária e presidente de seção em 2014, 2018 e 2022. Ela afirma que o trabalho exige atenção e responsabilidade, mas considera a experiência recompensadora. "É um dia cansativo, mas também muito gratificante. O mais marcante é perceber que, de alguma forma, você está ajudando a garantir um direito de todos", ressalta. Para quem foi convocado pela primeira vez, a recomendação da servidora é simples: "Fazer o treinamento ajuda bastante e, no dia, todo mundo trabalha em equipe: um vai ajudando o outro."

Antes do pleito, todos os convocados devem participar do treinamento promovido pela Justiça Eleitoral, que orienta sobre os procedimentos da votação. Segundo o TRE-DF, no dia da eleição, os mesários são responsáveis por identificar os eleitores, conferir documentos, orientar o fluxo da seção, auxiliar nos procedimentos da urna eletrônica, registrar ocorrências em ata e participar do encerramento dos trabalhos e da organização do material eleitoral.

Caso o eleitor convocado não possa atuar como mesário, é possível solicitar dispensa ao juízo eleitoral competente, desde que o pedido seja apresentado em até cinco dias após a publicação do edital de nomeação, acompanhado da documentação que comprove o impedimento. Se o convocado faltar sem apresentar justificativa aceita pela Justiça Eleitoral, poderá receber multa e, em alguns casos, outras penalidades previstas na legislação eleitoral.

De acordo com o TRE-DF, eleitores da mesma família, como primos ou cônjugues, não podem ser convocados juntos para o ofício. Quem já atua como integrantes de diretorias de partido político ou federação, ou exerce função executiva, também não pode ser chamado, assim como agentes policiais, autoridades públicas, eleitores menores de 18 anos e ocupantes de cargos de confiança do Poder Executivo.

Para não cair em golpes

As pessoas que receberem contato do TRE-DF devem verificar se:

» O número é o oficial do TRE-DF: (61) 3048-4000;

» Se o contato possui selo de verificação da META;

» Atenção: a mensagem não solicita dinheiro, senhas, códigos ou dados bancários;

» Não há pedido para clicar em links.



