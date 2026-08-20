Dia do Voluntariado: oficina gratuita ensina o poder de transformar vidas

Voluntários e colaboradores do TGS Solidário celebram o engajamento e as ações sociais que transformam vidas - (crédito: Divulgação)

Para celebrar o Dia Nacional do Voluntariado, em 28 de agosto, o TGS Solidário promove a oficina gratuita O Poder do Servir: Como o voluntariado transforma vidas, inclusive a sua. O encontro acontece às 10h, no auditório do Taguatinga Shopping, e é voltado para quem deseja iniciar no trabalho voluntário ou já participa de ações sociais.

As inscrições estão abertas e devem ser feitas no site do TGS Solidário. Para participar, é preciso primeiro se cadastrar como voluntário no portal e, em seguida, garantir a vaga na oficina. A programação busca promover a troca de experiências e apresentar novas formas de contribuir.

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A oficina será conduzida pela terapeuta e jornalista Daniela Migliari, madrinha da Fraternidade Sem Fronteiras no Brasil e na África. O encontro terá reflexões, histórias inspiradoras e debates sobre propósito, pertencimento e transformação social.

“O voluntariado transforma muito mais do que a realidade de quem recebe apoio. Ele amplia nosso olhar, fortalece nossa humanidade e nos ensina que pequenas atitudes podem gerar impactos imensos”, afirma a jornalista.

Conheça o TGS Solidário

A oficina é uma das ações do TGS Solidário, o braço social do Taguatinga Shopping que, desde 2017, conecta pessoas, empresas e instituições. O projeto utiliza a tecnologia para aproximar quem deseja ajudar de causas compatíveis com seus interesses e disponibilidade, por meio do “Match do Bem”.

A coordenadora Suélen Emerick explica que a plataforma busca responder a dúvidas comuns, como por onde começar e quais instituições são confiáveis. No site, é possível encontrar diversas oportunidades, desde doar sangue e roupas até montar cestas de alimentos.

Empresas podem oferecer produtos e serviços, enquanto instituições cadastradas divulgam suas necessidades. O projeto já apoiou mais de 270 instituições, reuniu cerca de 1.000 voluntários e destinou mais de 70 toneladas de alimentos a iniciativas do Distrito Federal e Entorno.

Serviço

Oficina: O Poder do Servir: Como o voluntariado transforma vidas, inclusive a sua

Data: 28 de agosto (sexta-feira)

Horário: 10h

Local: Auditório do Taguatinga Shopping – acesso pelo piso 4

Entrada: Gratuita

Inscrições: cadastro como voluntário no site do TGS Solidário, seguido pela inscrição na oficina.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.