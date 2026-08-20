DF registra o dia mais seco do ano com 12% de umidade relativa do ar

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou, nesta quinta-feira (20/8), o dia mais seco do ano no Distrito Federal. Segundo o meteorologista Olívio Bahia, a estação do Gama registrou a menor umidade relativa do ar desde o início de 2026, chegando a 12%. Em Brasília, o índice também atingiu o menor patamar do ano, com registro de 15%.
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Diante da baixa umidade e das altas temperaturas, o Distrito Federal permanece em alerta laranja do Inmet, que indica grau de perigo e sinaliza risco à saúde em razão da severidade da baixa umidade do ar.
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Para o fim de semana, a previsão é de tempo estável e poucas nuvens, com temperaturas elevadas durante o dia e índices de umidade baixos. Na sexta-feira (21/8), os termômetros devem variar entre 14°C e 31°C, com umidade relativa do ar entre 20% e 65%.
No sábado (22/8), a temperatura deve oscilar entre 15°C e 30°C, enquanto a umidade relativa do ar fica entre 30% e 80%. Os ventos devem variar de fracos a moderados. Já no domingo (23/8), a previsão indica mínima de 17°C e máxima de 29°C, com umidade entre 20% e 65%. O céu deve permanecer com poucas nuvens, e os ventos serão fracos a moderados.
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Neste período da seca, o médico generalista Vitor Henrique Campello reforça a importância de adotar cuidados para preservar a saúde. Entre as recomendações estão manter uma boa hidratação, com a ingestão frequente de líquidos ao longo do dia, usar protetor solar diariamente e evitar a prática de atividades físicas entre 10h e 16h, período em que a radiação solar é mais intensa.
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