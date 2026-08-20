PSD-DF se manifesta após MP Eleitoral pedir que Justiça negue candidatura de Arruda

PSD-DF se manifesta e reforça candidatura de Arruda ao GDF após pedido de impugnação - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O PSD-DF, partido do candidato ao Governo do Distrito Federal (GDF), José Roberto Arruda, manifestou-se, na tarde desta quinta-feira (20/8), sobre o pedido da Procuradoria Regional Eleitoral do DF ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-DF) para negar o registro da candidatura do ex-governador José Roberto Arruda (PSD) ao Palácio do Buriti. De acordo com a legenda, "cabe à Justiça Eleitoral (TRE-DF) julgá-lo".

"A própria ação de impugnação de registro de candidatura, apresentada pelo Ministério Público Eleitoral (MPE), reconhece a constitucionalidade da Lei Complementar nº 219/25, admite a sua retroatividade para casos pretéritos e a aplicação do parágrafo 8° com um limite de inelegibilidade de 12 anos. A candidatura do PSD-DF tem total respaldo da legislação vigente e nosso projeto é Resgatar Brasília", disse a nota, assinada pelo presidente do PSD-DF, Paulo Octávio; pelo vice-presidente da legenda, Luiz Carlos Pietschmann; e pelo secretário-geral, Roberto Eduardo Ventura Giffoni.

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Arruda também se manifestou sobre o assunto e reafirmou que a candidatura dele está de acordo com a lei. "Quem tem a lei do lado não pode ter medo do voto. Essa mania de querer me tirar no tapetão significa claramente que têm medo de voto. Eu prefiro ser julgado pelo voto da população. Não tenho nenhuma dúvida de que a minha candidatura receberá o registro de acordo com a lei e vamos disputar a eleição e fazer com que a população possa escolher quem vai governar Brasília nos próximos quatro anos", afirmou o candidato.