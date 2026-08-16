Arruda começa corrida ao GDF: "Quero fazer uma campanha propositiva"

O candidato do PSD ao Governo do DF visitou a Feira do Gama e comeu um caldo no Bar do Dalton, conhecido ponto local - (crédito: Jhoalerson Dias CB/D.A Press)

A largada da campanha de José Roberto Arruda (PSD) ao Governo do Distrito Federal (GDF) começou com agenda cheia no Gama. O candidato começou o dia em uma missa no comitê de campanha, localizado no SIA. De lá, Arruda e apoiadores seguiram para o Gama, onde fizeram uma caminhada na feira e pararam no Bar do Dalton, ponto local conhecido. O candidato aproveitou para tomar um caldo e cumprimentar os presentes.

“Eu gosto de conversar com as pessoas e ouvir as pessoas. Eu quero fazer uma campanha propositiva, sem brigar e nem falar mal de ninguém”, disse ao Correio. “Brasília vive um momento difícil, precisamos resgatar a cidade. Estou oferecendo a minha experiência e de todo o grupo político que lidero para tirarmos Brasília do buraco”, acrescentou.

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O candidato afirmou que pretende trazer a cidade de volta à realidade vivida durante os governo Roriz e Arruda. “Queremos que as pessoas tenham médicos nos hospitais, que as escolas tenham qualidade, que tenha polícia na rua, novas linhas de metrô, etc”, destacou.

Chapa pura

O PSD lançou uma chapa pura com Arruda candidato ao governo, Luiz Pitiman candidato a vice e Ronaldo Fonseca candidato ao Senado, todos filiados à legenda.

“Quem está no governo tem cargos, secretarias, dinheiro para ter os outros partidos. Nós não temos. É uma luta de Davi contra Golias, que o que a gente tem é fé em Deus e a força do povo. Temos uma palavra de esperança numa Brasília melhor”, disse Arruda. “Quem está no poder vai ter cinco minutos de televisão. Eu vou ter um, mas temos esperança de resgatar Brasília desse mau momento, conseguir botar as contas em dia, salvar o BRB, voltar a ter uma saúde pública de qualidade”, completou.

Arruda lembrou que, quando era governador, Brasília era primeiro lugar no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). “Resgatar uma educação pública de qualidade vai ser a meta síntese do nosso governo”, avisou.