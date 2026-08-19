Paula Belmonte defende uso do BRB para apoiar pequenos negócios

Belmonte apresentou propostas de apoio aos pequenos empreendedores e defesa da ampliação do crédito via BRB - (crédito: Luís Tajes/Divulgação)

A candidata ao governo do Distrito Federal Paula Belmonte (PSDB) afirmou, durante caminhada pelo centro de Taguatinga nesta quarta-feira (19/8), que pretende fortalecer a atuação do Banco de Brasília (BRB) como instrumento de apoio aos pequenos empresários. A proposta foi apresentada como uma das principais medidas para estimular a economia local e ampliar a geração de empregos no DF.

Segundo Paula, o banco público deve atuar mais próximo dos empreendedores e oferecer condições para que pequenos negócios possam crescer e contratar. “Queremos fortalecer o BRB para o pequeno empresário, para que ele possa gerar emprego e dignidade para as pessoas. É nisso que nós acreditamos”, afirmou.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A candidata disse, ainda, que pretende apresentar uma alternativa para o desenvolvimento econômico do Distrito Federal a partir do contato com comerciantes e trabalhadores. “Hoje nós começamos a nossa caminhada aqui no centro de Taguatinga, falando com as pessoas, com o comerciante, para mostrar que existe uma alternativa e que a gente vai desenvolver o setor econômico do Distrito Federal”, declarou.

Durante a agenda, Paula também pediu aos eleitores que conheçam suas propostas e associou a promessa de desenvolvimento econômico à defesa de uma administração marcada pela transparência. “Peço a confiança dos senhores para me conhecerem e para que a gente possa desenvolver um governo próspero e honesto”, disse.

Antes da agenda de rua, Paula participou de gravações em estúdio ao lado do ex-senador Reguffe. Durante a atividade, ele declarou apoio à candidatura da tucana e afirmou que votará nela para o Governo do Distrito Federal.

