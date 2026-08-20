Correio vence etapa distrital do Prêmio Sebrae de jornalismo

O Correio Braziliense conquistou o primeiro lugar em duas categorias da etapa distrital do Prêmio Sebrae de Jornalismo 2026: Texto e Fotojornalismo. A premiação, que chega à 13ª edição, reconhece trabalhos jornalísticos que dão visibilidade ao empreendedorismo e aos pequenos negócios.
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Na categoria texto, a vencedora foi a jornalista Mariana Niederauer, editora do site do Correio, representando a equipe que produziu a série de reportagens Afetos, memórias e resistência na W3, a avenida de Brasília, em comemoração aos 66 anos da capital. O trabalho resgata a história da W3, uma das principais avenidas de Brasília, e reúne relatos de comerciantes tradicionais, memórias de moradores e aspectos culturais ligados à região.
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A produção teve reportagem e pesquisa histórica de Gabriella Braz e Junio Silva, e contou também com textos de Amanda Silva, Raphaela Peixoto e Ronayre Nunes. A coordenação da produção multimídia ficou com os subeditores Benjamin Figueredo, Ana Raquel Lelles, Roberto Fonseca e Ronayre Nunes; a edição de vídeo é de Pedro Mesquita e Jhoalerson Dias; artes de Valdo Virgo, Khalil Santos e Ana Raquel Lelles; e fotos de Minervino Júnior. O especial digital foi desenvolvido por Geraldo Damasceno, Gregory Lima, Guilherme Dantas e Kelly Venâncio e o pesquisador Francisco Lima Filho, do Centro de Documentação (Cedoc) do Correio deu o suporte no resgate dos registros históricos no acervo do jornal.
No Fotojornalismo, o primeiro lugar ficou com o fotojornalista Ed Alves, do Correio. O trabalho Mercadinhos resistem na periferia do DF registra a rotina de pequenos comerciantes, especialmente donos de mercadinhos de bairro, que mantêm os negócios diante das mudanças no comércio e da concorrência com grandes redes.
A etapa distrital recebeu 111 inscrições de profissionais e estudantes. Foram 39 trabalhos na categoria Texto, 11 em Áudio, 28 em Vídeo, oito em Fotojornalismo e 25 em Jornalismo Universitário. Além de reconhecer produções sobre pequenos negócios, a premiação reuniu trabalhos sobre temas como sustentabilidade, inovação, empreendedorismo feminino, transformação digital e acesso a crédito.
Os vencedores das categorias seguem agora para a próxima fase da competição. Segundo o cronograma do prêmio, o júri nacional será realizado em outubro, enquanto a cerimônia de premiação nacional está prevista para novembro, em Brasília, em data ainda a ser divulgada.
Confira abaixo os trabalhos vencedores do Correio na etapa distrital do Prêmio Sebrae de Jornalismo 2026:
Categoria Texto
1° Lugar — Afetos, memórias e resistência na W3, a avenida de Brasília
Veículo: Correio Braziliense
Representante do trabalho: Mariana Niederauer
Equipe: Gabriella Braz, Junio Silva, Amanda Silva, Raphaela Peixoto, Ronayre Nunes, Benjamin Figueredo, Ana Raquel Lelles, Pedro Mesquita, Minervino Júnior, Jhoalerson Dias e Roberto Fonseca.
Categoria Fotojornalismo
1º lugar – Mercadinhos resistem na periferia do DF
Veículo: Correio Braziliense
Representante do trabalho: Ed Alves
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