De dentro de presídio de segurança máxima do MS, preso negociava venda de drogas no DF

Detento negociava com o morador de Brasília de dentro do presídio de segurança máxima - (crédito: PCDF/Divulgação)

De dentro de uma cela do Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho, presídio de segurança máxima do Mato Grosso do Sul, um preso de 31 anos liderava a venda de drogas no Distrito Federal, diretamente das redes sociais. Policiais civis da 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas) identificaram o esquema e prenderam, no Núcleo Bandeirante, nesta quinta-feira (28/8), o encarregado da distribuição da droga na capital.

Em conversas e chamadas de vídeo, o detento do MS negociava a venda de haxixe e de skunk com o morador do DF. Nos diálogos, o custodiado comentou que cumpre pena em um presídio próximo à fronteira com a Bolívia e que só seria solto em 2031.

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De acordo com o delegado-chefe da 27ª DP, Alexandre Godinho, a unidade prisional confirmou a identidade do preso. No DF, em diligências de rastreio do distribuidor, os policiais o capturaram no Bandeirante com R$ 170 e porções de cocaína, de haxixe e de skunk. Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. O detento do MS também vai responder criminalmente.



